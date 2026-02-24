Teşkilat Setinde Kan Donduran Kaza! Rabia Soytürk Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı.

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Teşkilat'ın setinden üzücü bir haber geldi. Dizide 'Hilal' karakterine hayat veren başarılı oyuncu Rabia Soytürk, çekimler sırasında yaşanan talihsiz bir kaza sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Aksiyon Sahnesi Pahalıya Patladı

Yüksek tempolu aksiyon sahneleriyle bilinen Teşkilat dizisinin son çekimlerinde tansiyon yükseldi. Edinilen bilgilere göre; bir aksiyon sahnesinin kaydı sırasında dengesini kaybeden veya bir darbe alan Soytürk’ün baş parmağı ciddi şekilde hasar gördü. Set ekibinin anında müdahale ettiği genç oyuncu, acının şiddetlenmesi üzerine vakit kaybetmeden en yakın hastaneye sevk edildi.

Sağlık Durumu Nasıl?

Hastanede yapılan tetkikler ve tıbbi müdahalenin ardından hayranlarını sevindiren haber geldi. Gerekli tedavisi tamamlanan Rabia Soytürk taburcu edildi. Hastaneden ayrılan oyuncunun sağlık durumuna dair şu detaylar paylaşıldı:

Durumu Stabil: Genel sağlık durumunun iyi olduğu ancak parmağındaki hasar nedeniyle ağrılarının sürdüğü öğrenildi.

Evde İstirahat: Doktorların tavsiyesi üzerine evinde dinlenmeye çekilen oyuncunun parmağının bandaja alındığı belirtiliyor.

Setlere Ne Zaman Dönecek?

Yaşanan bu talihsiz kaza sonrası Teşkilat çekimlerine kısa bir ara vermek zorunda kalan Rabia Soytürk'ün setlere dönüş tarihi henüz netlik kazanmadı. Yapım ekibinin, oyuncunun tam anlamıyla iyileşmesi için senaryoda küçük değişiklikler yapabileceği veya sahnelerini ileri bir tarihe erteleyebileceği konuşuluyor.