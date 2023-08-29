Teşkilat Dizisine Vedası Hüngür Hüngür Ağlattı Bakın Hangi Projede Karşımıza Çıktı

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Teşkilat dizisinde fırıncı karakteri ile ekranlarda olan Gürkan Uygun yeni sezon da diziden ayrılma kararı aldı. Gürkan Uygun Teşkilat dizisinden ayrıldı. Ancak yepyeni bir proje ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gürkan Uygun, Hayatla Barış adlı beyaz perde projesiyle sevenlerinin karşısına çıkacak.

Oyunculuk hayatına ilk başladığı günden beri rol aldığı dizileri reytinglerde üst sıralarda yer alan ve en son Teşkilat dizisi ile hafızalara kazınacak sahnelere imza atan Gürkan Uygun, yine akıllarda kalacak bir proje ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Özellikle de aksiyon ve gerilim sahnelerinin vazgeçilmez ismi Gürkan Uygun, Teşkilat dizisinde de adından çok bahsettirmişti. Ancak sevenleri GÜrkan Uygun'un dizide geri planda olduğunu söylemekteydi.

İlk Kurtlar Vadisi ile başlayan yıldız dönemi Deli Yürek, Muhteşem Yüzyıl ve Uyanış Büyük Selçuklu dizilerinde de adından bahsettirmişti. Son olarak bir film projesinde rol alacağını açıklayan GÜrkan Uygun, çekimleri Kırıkkale'de yapılacak olan Hayat Barış beyaz perde filminde yer alacak. Hayatla Barış filminde Barış Telli'nin babası Ali karakteri ile izleyici karşısına çıkacak olan GÜrkan Uygun'un projesi bekleniyor