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'Teşkilat' dizisine bomba transfer

TRT 1’de yayınlanan, yapımını dünyanın pek çok ülkesinde yayınlanan Türk dizilerinin yapımcısı TİMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği reyting rekorları kıran ‘Teşkilat’ dördüncü sezonuna bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Yeni sezon hikayesi tamamlanan dizinin kadrosuna son olarak başarılı oyuncu ‘Cengiz Bozkurt’ dahil oldu.

'Teşkilat' dizisine bomba transfer
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 07-09-2023 15:07

Dördüncü sezonu için geri sayımda olan ve hayranları tarafından büyük bir heyecanla beklenen Teşkilat dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor. Yeni sezon için hummalı bir çalışma gerçekleştirilen dizisinin kadrosuna birbirinden yetenekli isimler dahil oldu. Seyircinin ilk kez karşılaşacağı karakterler ‘Teşkilat’ın bugüne kadar değinilmemiş taraflarını da gün yüzüne çıkaracak.

Aybüke Pusat’ın ‘Neslihan’ karakterini canlandıracağı Teşkilat’ta, Neslihan’ın babası Çetin’e ise başarılı oyuncu Cengiz Bozkurt hayat verecek. Neslihan ve Çetin’in ‘Teşkilat’ ile olan ilişkileri hikayeyi bambaşka bir noktaya taşıyacak.
 

‘Teşkilat’ heyecan dolu dördüncü sezonuyla yakında TRT 1’de ekrana gelecek! 

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