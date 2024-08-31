Teşkilat dizisinde mafya babasını kim canlandıracak? İşte o isim...

"Teşkilat" Dizisinin Beşinci Sezonuna Yeni Oyuncu: Murat Han, Mafya Babası Hamdi Rolünde!

Teşkilat dizisinde mafya babasını kim canlandıracak? İşte o isim...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-08-2024 17:48

TRT1 ekranlarında pazar akşamları yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan "Teşkilat" dizisi, beşinci sezonu için heyecanla bekleniyor. Dizinin yeni sezon çekimleri hız kesmeden devam ederken, kadroya katılan yeni ve önemli oyuncular dikkat çekiyor.

Bu sezon, Tims&B imzasını taşıyan dizide birden fazla kötü karakter izleyicileri ekrana kilitleyecek. Tolga Sarıtaş (Altay), Murat Aygen (Bora), Eren Hacısalihoğlu (Sedat), Atilla Biricik (Akif Başkan) ve Gizem Güneş’in (Selen) ardından, mafya babası Hamdi karakterini canlandıracak oyuncu da belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başarılı aktör Murat Han, "Teşkilat" dizisinin kadrosuna dahil oldu ve Hamdi karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Hamdi’nin hikayesi, cezaevinde Korkut (Yunus Emre Yıldırımer) ile karşılaşmasıyla başlayacak ve uzun soluklu, nefes kesen bir macera ekranlara taşınacak.

Beşinci sezonu yüksek tansiyonlu olaylara sahne olacak olan "Teşkilat" dizisi, yeni oyuncu kadrosu ve sürpriz gelişmeleriyle izleyicilerin beklentilerini karşılamaya hazırlanıyor. Dizi, pazar akşamları TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

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