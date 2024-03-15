'Teşkilat' Çanakkele Şehitler Anıtı'nda

TRT 1'in sevilen dizisi "Teşkilat", 100. bölümüyle ekrana gelecek olan özel bir bölüm için Türkiye'nin en anlamlı mekanlarından biri olan Çanakkale'ye gitti. Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne denk gelen bu özel çekimlerde duygusal ve gurur dolu anlar yaşandı.

TIMS&B Productions tarafından hazırlanan ve yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizi, her hafta milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu hafta Çanakkale'de gerçekleşen çekimler, dizinin heyecanını ve duygusallığını bir kat daha artırdı.

17 Mart Pazar günü ekrana gelecek olan yeni bölümde, Çanakkale Şehitleri özel bir şekilde anıldı. Her yıl büyük bir saygı ve minnetle anılan şehitlerimiz, Teşkilat ekibi tarafından da bir kez daha hatırlanarak manevi değerlerimiz ön plana çıkarıldı.

Dizinin yapımcıları ve oyuncuları, milli ve manevi değerleri her zaman ön planda tutarak izleyicilere duygu dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. "Teşkilat", 100. bölümüyle Pazar akşamı TRT 1'de izleyicilerle buluşacak.



