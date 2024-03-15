'Teşkilat' Çanakkele Şehitler Anıtı'nda

TRT 1’de yayınlanan, yapımını TIMS&B Productions, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, milyonları ekran başına kilitleyen ‘Teşkilat’ bu hafta ekrana gelecek 100.bölümünün çekimlerini Türkiye’nin en özel yerlerinden birinde gerçekleştirdi. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için Çanakkale’ye giden ekip hem duygusal hem de gurur dolu sahnelere imza attı.

'Teşkilat' Çanakkele Şehitler Anıtı'nda
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-03-2024 20:26

 

TRT 1'in sevilen dizisi "Teşkilat", 100. bölümüyle ekrana gelecek olan özel bir bölüm için Türkiye'nin en anlamlı mekanlarından biri olan Çanakkale'ye gitti. Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne denk gelen bu özel çekimlerde duygusal ve gurur dolu anlar yaşandı.

TIMS&B Productions tarafından hazırlanan ve yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizi, her hafta milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu hafta Çanakkale'de gerçekleşen çekimler, dizinin heyecanını ve duygusallığını bir kat daha artırdı.

17 Mart Pazar günü ekrana gelecek olan yeni bölümde, Çanakkale Şehitleri özel bir şekilde anıldı. Her yıl büyük bir saygı ve minnetle anılan şehitlerimiz, Teşkilat ekibi tarafından da bir kez daha hatırlanarak manevi değerlerimiz ön plana çıkarıldı.

Dizinin yapımcıları ve oyuncuları, milli ve manevi değerleri her zaman ön planda tutarak izleyicilere duygu dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. "Teşkilat", 100. bölümüyle Pazar akşamı TRT 1'de izleyicilerle buluşacak.

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