Teşkilat 6. Sezon Afişi Yayınlandı: Tolga Sarıtaş ve Rabia Soytürk Bir Arada

Teşkilat 6. sezon afişi yayınlandı. Tolga Sarıtaş ve Rabia Soytürk’ün bir araya geldiği yeni sezon, yine reytinglerde zirvede başladı.

Yayın Tarihi : 26-09-2025 12:02

TRT 1’in fenomen dizisi Teşkilat, yeni sezonuyla ekrana dönüş yaptı. Yapımını TIMS&B Productions, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Burak Arlıel’in oturduğu dizi, geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşti.

Yeni Sezonun Yıldızları: Altay ve Hilal

Altıncı sezonun en dikkat çekici gelişmesi, Tolga Sarıtaş ve Rabia Soytürk’ün bir araya gelmesi oldu. Sarıtaş’ın hayat verdiği Altay karakteri, operasyonlardaki başarısıyla izleyiciyi ekrana kilitlerken, Soytürk’ün canlandırdığı Hilal karakteri ise hikâyeye yeni bir soluk getirdi.

Afiş Sosyal Medyada Olay Yarattı

Dizinin 6. sezon afişi kısa sürede büyük ilgi gördü. Afişte Altay ve Hilal’in birlikte yer alması, hayranların merakını daha da artırdı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda ikilinin kimyası şimdiden övgü topladı. Yeni sezonda karakterlerin ilişkisi ve birlikte yaşayacakları zorluklar şimdiden konuşulmaya başlandı.

Teşkilat Yine Pazar Akşamlarının Favorisi

Her bölümü heyecanla beklenen Teşkilat, aksiyon dolu sahneleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla pazar akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Yeni sezonun ilerleyen bölümlerinde Altay ve Hilal’in hikâyesi, dizinin kaderini değiştirecek gelişmelere sahne olacak.

