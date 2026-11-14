Teşkilat 193. Bölüm Fragmanı Yayınlandı: Altay Öğretmen'den Hesap Soruyor!

TRT 1'in milyonları ekran başına kilitleyen Teşkilat dizisi pazar akşamı 193'üncü bölümüyle ekrana geliyor.

Teşkilat'ın güçlü oyuncu kadrosunda Tolga Sarıtaş, Bensu Soral, Yunus Emre Yıldırımer, Duygu Sarışın, Serdar Yeğin, Damla Colbay, Gökberk Demirci, Buçe Buse Kahraman, Melisa Akman, Ayşen Gürler, Ahmet Yıldırım, Baki Davrak, Ferhan Vural ve Murat Han ve Savaş Özdemir ve Ali Seçkiner Alıcı ve Selim Bayraktar ve Uğur Yücel yer alıyor.

193.Bölümde Neler Olacak?

Altay ve Teşkilat nihayet Öğretmen’i bulmuştur. Altay ona yaptıklarının hesabını sorar. Ulak ve Viktor ise onlara doğru yaklaşan büyük tehlikenin farkındadırlar çünkü her adımları Teşkilat tarafından önceden hesaplanmıştır.

Yahya, geçmişten gelen büyük düşmanın adını duyunca harekete geçer. Kendisi bundan habersiz olsa da bu durum onu kayıp çocuklarına bir adım daha yaklaştıracaktır.

Barlas yakalanmış, Korkut ise Ulak ile hesaplaşmak üzereyken oyuna yeni biri dahil olur. Teşkilat, her duruma hazırlıklı olsa da yeni düşmanın hamleleri her zamankinden daha tehlikeli olacaktır. Çünkü Barlas’ın sadakatle bağlı olduğu büyük düşman, yani Beyhanım, artık gölgede kalmayacaktır.

Teşkilat yeni bölümleriyle pazar akşamı TRT 1’de!