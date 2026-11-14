Tepki Çeken Paylaşımına Açıklık Getirdi: Elvin Levinler "Yanlış Anlaşıldım" Dedi

İstanbul'daki sağanak yağış sırasında yaptığı paylaşım nedeniyle tepki çeken Elvin Levinler sessizliğini bozdu. Ünlü isim "Yanlış anlaşıldım" dedi.

Tepki Çeken Paylaşımına Açıklık Getirdi: Elvin Levinler
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-11-2026 16:00

Oyunculuk kariyerinin ardından dijital içerik üreticiliğine yönelen ve ürettiği içeriklerle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Elvin Levinler geçtiğimiz ay İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak yağış sırasında yaptığı sosyal medya paylaşımıyla büyük eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Eşi Bülent Kocamanoğlu ile birlikte trafikte oldukları anları paylaşıp "Arabada mahsur kalmışızdır. Burada kiminle vakit geçirmek isterdiniz?" sorusunu yönelten ünlü isim vatandaşların zor anlar yaşadığı bir dönemde yaptığı bu paylaşım nedeniyle duyarsız olmakla suçlanmıştı. Yaşananların ardından sessizliğini bozan Levinler Habertürk'ten Eren Gürel'e yaptığı açıklamalarla kendisini savundu.

"Ben Paylaştığımda Henüz Sel Olmamıştı"

Önceki gün Bebek’te objektiflere takılan Elvin Levinler günlerce konuşulan sosyal medya paylaşımının tamamen yanlış anlaşılmasından ibaret olduğunu dile getirdi. Olay gününe dair detayları anlatan ünlü isim şu ifadeleri kullandı:

"Biraz yanlış bir eleştiri aldım. Çünkü benim paylaştığım zaman sel felaketi olmamıştı. Ben de sel felaketi olacağından habersizdim. O yüzden herkes gibi ben de yağmurla ilgili bir paylaşım yaptım. Felakete dönüştüğü esnada da zaten paylaşımı kaldırmıştım. Ama herkes o esnada belki suçlayacak bir şey arıyordu. Daha sonra zaten herkes gördü ki ben onu sabah kaldırmıştım ve felakete döndüğünde de çoktan kaldırmıştım. Aslında bir yanlış anlaşılma."

"Sanki Ben O Felakette Keyif Yapıyormuşum Gibi Göstermeye Çalıştılar"

Kimsenin yaşanan bu felakete karşı hazırlıklı olmadığını ve kendisinin de günün devamında aynı yollarda mahsur kaldığını vurgulayan Levinler eleştirilerin haksız yere büyütüldüğünü ifade etti. İçeriği kötü niyetle paylaşmadığının altını çizen dijital içerik üreticisi "Gerçekten böyle bir felakete döneceğini zaten kimse beklemiyordu. Hepimiz çok hazırlıksızdık. Ben de günün devamında o felakette yolda kaldım. Ama onu kaydedenler sanki ben o felakette kendim keyif yapıyormuşum gibi göstermeye çalıştılar" diyerek sitemini dile getirdi.

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