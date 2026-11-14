Sümeyye Aydoğan Nişantaşı'nda Görüntülendi: "Acelem Var" Diyerek Soruları Yanıtlamadı!

Now TV'nin fenomen haline gelen dizisi Yeraltı'nda rol alan Sümeyye Aydoğan Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı. Güzel oyuncu acelesi olduğunu söyleyerek magazin muhabirlerinin sorularını yanıtsız bıraktı.

Elindeki Doğan Cüceloğlu Kitabı Dikkat Çekti

Nişantaşı sokaklarında hızlı adımlarla ilerleyen Sümeyye Aydoğan muhabirlerin yönelttiği soruları geri çevirdi. Birtakım işlerini halletmek için geldiğini söyleyen oyuncunun elindeki kitap dikkat çekti.

Sümeyye Aydoğan, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Birtakım işlerini halletmek için geldiğini söyleyen Aydoğan’ın elindeki kitap dikkat çekti. Yıldız aktristin 2021 yılında hayatını kaybeden değerli psikolog ve akademisyen Doğan Cüceloğlu'nun bireylere yaşam yolculuğunda rehberlik eden "Var Mısın? - Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler" kitabını okuduğu görüldü. Aydoğan acelesi olduğunu belirterek soruları yanıtlamadı.