Hazal Subaşı ve Birkan Sokullu Kadrodan Ayrıldı: Bozdağ Film'in Yeni Projesinde Sular Durulmuyor

Star TV'den atv'ye geçen Bozdağ Film imzalı Evlat dizisinde başrol krizi yaşandı. Hazal Subaşı ve Birkan Sokullu'nun kadrodan ayrıldığı açıklandı.

Hazal Subaşı ve Birkan Sokullu Kadrodan Ayrıldı: Bozdağ Film'in Yeni Projesinde Sular Durulmuyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-11-2026 15:58

Star TV ekranları için hazırlıkları başlayan ancak daha sonra atv'ye transfer olan yapımcılığını Bozdağ Film'in üstlendiği iddialı dönem dizisi Evlat ekran macerasına başlamadan önce üst üste yaşanan krizlerle magazin gündemine bomba gibi düştü. 1971 yılında başlayan çarpıcı bir hikayeyi ekrana taşımaya hazırlanan projede daha önce yaşanan iki kez yönetmen değişikliğinin ardından şimdi de büyük bir başrol krizi patlak verdi.

Hazal Subaşı ve Birkan Sokullu Projeden Ayrıldı

Senaryosunu Seda Çalışır ve Toprak Karaoğlu'nun kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise M. Çağatay Tosun'un oturduğu dizinin kadrosunda yaprak dökümü yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; otizmli küçük oğlu Savaş'ı hayata kazandırabilmek için büyük bir mücadele veren Hayat karakterine hayat vermesi için anlaşılan başarılı oyuncu Hazal Subaşı ile doktor Çağrı rolü için el sıkışılan Birkan Sokullu'nun projeden ayrıldığı öğrenildi.

Hazırlık sürecinde yaşanan bu beklenmedik ayrılıklar, dizi kulislerinde büyük yankı uyandırırken yapım şirketinin başrol oyuncuları için yeniden arayışa geçtiği ve projenin çekim takviminde nasıl bir yol izleneceği merak konusu oldu.

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