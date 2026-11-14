Kızılcık Şerbeti'nin Sevtap'ı Neslihan Yeldan Geri Döndü: Setten İlk Kareler Geldi!

Kızılcık Şerbeti'nde Sevtap karakterine hayat veren Neslihan Yeldan, bu akşam diziye geri dönüyor. Oyuncunun setten ilk kareleri sosyal medyada gündem oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin Sevtap'ı Neslihan Yeldan Geri Döndü: Setten İlk Kareler Geldi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-11-2026 13:06

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni ve her bölümüyle magazin gündeminden düşmeyen fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti izleyicilerini heyecanlandıran sürpriz bir geri dönüşe ev sahipliği yapıyor. Dizide hayat verdiği Sevtap karakteriyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Neslihan Yeldan uzun süredir beklenen dönüşüyle bu akşam ekranlara geri dönüyor. Heyecanla beklenen yeni bölüm öncesinde oyuncunun setten paylaşılan ilk kareleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Torununun Hasretine Dayanamayarak Ünallar'ın Kapısını Çalıyor

Dinamik kurgusu ve ardı arkası kesilmeyen olaylarıyla izleyenleri ekrana kilitleyen Kızılcık Şerbeti'nde Sevtap rüzgarı yeniden esmeye hazırlanıyor. Hikayeye göre torunu Abdullah'ın hasretine daha fazla dayanamayarak geri dönen Sevtap doğrudan Abdullah'ı ziyaret ederek muhteşem bir giriş yapacak.

Sevtap'ın Ünallar ailesinin çalkantılı hayatına yeniden dahil olmasıyla birlikte köşk içerisinde yaşanacak sürpriz gelişmeler ve gerilim dolu anlar şimdiden izleyicilerin markajına girdi. Karakterin hikâyeye katacağı hareketlilik merakla bekleniyor.

Sosyal Medyada "Heyecanla Bekliyoruz" Yorumları Yağdı

Başarılı oyuncu Neslihan Yeldan'ın setten yansıyan ilk kareleri kısa süre içinde sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutulan fotoğrafların altına pek çok kullanıcı destek mesajı bıraktı. Sosyal medyada yapılan yorumlar arasında "Heyecanla bekliyoruz", "Sevtap'sız dizi eksikti" ve "Acaba sırada başka kimlerin dönüşü var?" gibi ifadeler dikkat çekti.

Sevtap karakterinin unutulmaz dönüşüne sahne olacak Kızılcık Şerbeti bu akşam yepyeni bölümüyle Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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