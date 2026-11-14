Haluk Bilginer’in "Türkiye Sineması" Çıkışına Gökhan Alkan'dan Bomba Yanıt: "Kabul Etmeyiz!"

Haluk Bilginer'in İngiliz sineması tanımlamasına karşılık olarak "Türk sineması" yerine "Türkiye sineması" ifadesini tercih etmesiyle başlayan kavramsal tartışma sanat camiasında büyümeye devam ediyor. Farklı görüşlerin dile getirildiği konuya dair fikri merak edilen başarılı oyuncu Gökhan Alkan basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak tartışmaya doğrudan dahil oldu. Alkan yaptığı keskin açıklamalarla usta ismin görüşüne katılmadığını net bir dille ifade etti.

"Lafı Hiç Eğip Bükmeye Gerek Yok"

Gazetecilerin Haluk Bilginer'in sözlerini hatırlatması üzerine net bir duruş sergileyen Gökhan Alkan Türk kimliğinin yalnızca mevcut devlet sınırlarıyla sınırlandırılamayacağını vurguladı. Türklüğün köklü ve milli bir kimlik olduğunun altını çizen Alkan sanat eserlerinin de bu kimliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Ünlü oyuncu tartışmaya nokta koyan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Lafı hiç eğip bükmeye gerek yok. Türk'ün sınırı bugünkü devletimizden çok geniş ve büyüktür. Türklük milli bir kimliktir. Bu kimliğin bir parçası da sanat eserleridir. Türk sineması deriz Türk tiyatrosu deriz. Diğer türlü söylemleri kabul etmeyiz. O onun düşüncesidir."

Sanat Camiasında Yankı Uyandırdı

Gökhan Alkan'ın bu açık ve sert çıkışı kısa sürede sosyal medyada ve magazin kulislerinde en çok konuşulan konular arasına girdi. Birçok kullanıcı genç oyuncunun milli kimlik ve sanat vurgusuna destek mesajları paylaşırken Haluk Bilginer'in "Türkiye sineması" ifadesiyle başlattığı polemik sanat dünyasındaki yerini korumaya devam ediyor.