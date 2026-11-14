Güller ve Günahlar'ın Yıldızı Aleyna Solaker'den Çarpıcı İtiraflar: "Azra'nın Güçlenmesini İstiyorum"

Güller ve Günahlar dizisinin yıldızı Aleyna Solaker, MAG Dergi'ye verdiği röportajda Azra karakterini ve kadınların mücadelesini anlattı.

Güller ve Günahlar'ın Yıldızı Aleyna Solaker'den Çarpıcı İtiraflar:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-11-2026 13:01

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen yapımcılığını NGM'nin üstlendiği sevilen dizisi Güller ve Günahlar sürükleyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizide Azra karakterine hayat veren başarılı oyuncu Aleyna Solaker MAG Dergi'ye verdiği özel röportajda hem canlandırdığı karakterin iç dünyasını hem de kadınların yaşadığı zorluklara dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Azra'nın Yaşadığı Zorluklara Rağmen İyi Kalmaya Çalışması Beni Etkiliyor"

Dizide Azra'nın göğüs germek zorunda kaldığı onca zorluğa ve engele rağmen kalbinin temizliğini korumaya çalışmasının kendisini çok etkilediğini belirten Aleyna Solaker karakterinin ilerleyen bölümlerde daha da güçlenmesini dilediğini ifade etti. Azra'nın şu an sadece bebeği için ayakta durduğunu ve evladı uğruna her şeyi göze aldığını dile getiren güzel oyuncu karakterin saf niyetini ve hayatta kalma mücadelesini ekrana yansıtmak için büyük bir özveriyle çalıştığını vurguladı.

"Dışarıdan Görünenlerle İlişkileri Değerlendirmemek Gerek"

Dizide Azra ile Cihan (Serdar Orçin) arasındaki karmaşık ilişki dinamiklerine de değinen Solaker ilişkilerin ve insanların dışarıdan göründüğü gibi olmadığını hatırlattı. Cihan'ın dışarıdan bakıldığında Azra'ya aşık koruyucu ve iyi bir eş portresi çizdiğine dikkat çeken başarılı oyuncu kapalı kapılar ardında ise Azra’nın maruz kaldığı psikolojik şiddetin ve baskının gün yüzüne çıktığını belirtti.

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Azra karakterine hayat vermeye başladıktan sonra gerçek hayatta benzer süreçlerden geçen pek çok kadından duygusal mesajlar aldığını açıklayan Aleyna Solaker bu hikayenin izleyici karşısında bu kadar güçlü bir karşılık bulmasının kendisi için çok anlamlı olduğunu ifade etti. Azra'nın verdiği mücadelenin toplumsal bir farkındalık oluşturmasından duyduğu mutluluğu dile getiren ünlü oyuncu projenin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu sözlerine ekledi.

Güller ve Günahlar heyecan dolu yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de izleyici karşısına çıkacak.

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