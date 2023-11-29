Tescilli güzel ile milli futbolcunun aşk pozu!

Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı, evlilik için ilk adımı attıkları haberleri geçtiğimiz aylarda medyaya yansımıştı. Milli futbolcu, iddialara göre Fransa'nın başkenti Paris'te sevgilisine romantik bir evlenme teklifi yapmıştı.

Pamuk'un bu teklife "Evet" dediği ve çiftin nikah masasına oturmak için hazırlıklara başladığı belirtilmişti. 32 yaşındaki ünlü güzel ile kendisinden altı yaş küçük futbolcu sevgilisi, sosyal medyada paylaştıkları romantik fotoğraflarla adlarından söz ettirmeye devam ediyor.







Yusuf Yazıcı ile Melisa Aslı Pamuk, son olarak teknede el ele poz verdi. Romantik karede; güzel oyuncunun iddialı tarzı ve ünlü çiftin mutlu halleri dikkatlerden kaçmadı.