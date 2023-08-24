Tescilli güzel Demet Şener: Yüzde 99 orjinalim

Ülkemizin tanınmış güzelliklerinden Demet Şener, İzmir'de bulunan bir güzellik merkezine konuk oldu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, "Estetik müdahalelerle aranız nasıl?" sorusuna, "Doğallığı benimsemiş biriyim. 1995 yılında henüz 18 yaşımı doldurmadan Türkiye güzeli seçilmiştim. Şu an 46 yaşındayım. Elbette küçük dokunuşlarla cilt altı kalitemizi iyileştiriyoruz. Yaşla gelen cilt elastikiyetinin kaybı ve güneşin etkisi gibi faktörler var. Bu nedenle bazı işlemler yaptırıyorum ama büyük değişiklikler için henüz erken olduğunu düşünüyorum. Burnum ve gözlerim doğal. Birazcık, ancak minimal müdahaleler söz konusu. Yüzde yüz doğal diyemesem de yüzde 99 doğalım" şeklinde yanıt verdi.

Oğlu Ömer'in Real Madrid basketbol takımına transfer olması hakkındaki düşüncelerini de paylaşan Şener, "Çok mutluyum. Anne olarak daha ne isteyebilirim ki? Ancak bu transfer ani bir şekilde gerçekleştiği için duygusal bir an yaşadım. Ayrılık hissi beni etkiledi" ifadelerini kullandı.