Mehmet Günsür’den Muhteşem Yüzyıl İtirafı! Türbe Kapatıldı

Bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisini izleyenlerin unutamadığı sahnelerin başında Şehzade Mustafa’nın idamı geliyor. Aradan yıllar geçmesine rağmen hâlâ konuşulan o sahnenin başrolündeki Mehmet Günsür bu kez çekimlerin perde arkasını anlattı. Fatih Altaylı’nın YouTube programına konuk olan oyuncu hem o zorlu sahneye nasıl hazırlandıklarını hem bölüm yayınlandıktan sonra yaşanan şaşırtıcı gelişmeyi paylaştı.

İki Yıl Boyunca O Anı Beklemişler

Dizide Şehzade Mustafa’yı canlandıran Günsür karakterin hikâyesinin başından beri belli olduğunu hatırlattı. Yani ekip de seyirciler de bu acı sonun geleceğini biliyordu. Ancak sahnenin ne zaman çekileceği ve nasıl ekrana taşınacağı merak konusuydu.

Oyuncu, bu bekleyişi anlatırken “İki sene boyunca sadece benim de değil, bütün ekibin ve bütün seyircilerin beklediği şeydi bu” dedi. Görünen o ki o sahne yalnızca izleyiciler için değil, kamera arkasındaki ekip için de dizinin en önemli anlarından biriydi.

“Bir Babanın Oğlunu Öldürmesi Çok Büyük Bir Olay”

Günsür iki yıl boyunca hayat verdiği karakterin ölümünü canlandırmanın kendisi için kolay olmadığını da anlattı. Üstelik sahnenin duygusal ağırlığı oldukça büyüktü. Oyuncu “Bir babanın oğlunu öldürmesi çok büyük bir olay” sözleriyle yaşananların etkisini özetledi.

Karakterle uzun süre vakit geçiren Günsür için bu finalin sıradan bir çekim olmadığı anlaşılıyor. Tarihin en sarsıcı olaylarından biri olarak anlatılan bu sahne dizinin hafızalara kazınan anları arasına girmişti.

Türbeye Ziyaretçi Akını Olmuş

Günsür’ün anlattığı en şaşırtıcı ayrıntı ise bölümün yayınlanmasından sonra yaşandı. Şehzade Mustafa’nın öldürüldüğü bölümün ertesi günü, Bursa’daki türbesine yoğun bir ziyaretçi akını olmuş. Öyle ki yaşanan izdiham nedeniyle türbe kapatılmak zorunda kalmış.

Fatih Altaylı da bu gelişme üzerine oyuncuya esprili bir şekilde “Bursa turizmine katkıda bulundun” diyerek karşılık verdi.