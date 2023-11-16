“Terzi” dizisinden büyük başarı

OGM Pictures'ın önemli projelerine imza atan ve fark yaratan dizilerle ve filmlerle dikkat çeken "Terzi" dizisi, Çağatay Ulusoy, Salih Bademci, Olgun Şimşek ve Şifanur Gül'ü bir araya getirerek prestijli bir yapım olarak öne çıkmıştı. Onur Güvenatam'ın liderliğindeki OGM Pictures imzasını taşıyan "Terzi"nin 3. ve final sezonu dünya çapında büyük bir başarıya imza attı. 8 bölümden oluşan 3. sezon, 2. haftasında 4 milyon 400 bin saat izlenerek 6 ve 12 Kasım tarihlerinde dünya çapındaki önemli yapımları geride bırakarak Netflix'in global listesinde birinci sıraya yerleşti. Bu zafer, Türk dizileri için elde edilmesi güç bir başarıyı simgeliyor.