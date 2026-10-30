Tepkilerin Odağındaki Biricik Suden Gerçeği Anlattı: "Elimde Olmadan Rahatsız Oluyorum"

Efsanevi grup MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson'un eşi olmasıyla tanınan, güçlü tarzı ve doyumsuz spor disipliniyle magazin gündeminden düşmeyen Biricik Suden, geçmişte çocukların ağlama seslerine tahammül edemediğini söylemesi üzerine kopan fırtınaya sonunda açıklık getirdi. O dönem büyük tepki çeken ve sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olan ünlü isim katıldığı bir programda sessizliğini bozarak bu hassasiyetinin ardında yatan sağlık sorununu ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Suden, yaşadığı durumun misofonya (ses hassasiyeti) hastalığından kaynaklandığını belirterek, sözlerinin yanlış anlaşıldığının altını çizdi.

Geçmişteki O Sözleri Büyük Eleştiri Toplamıştı

Geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada çocuk seslerine karşı olan tahammülsüzlüğünü açık bir dille dile getiren Biricik Suden "Çocuk viyaklamasına dayanamam, en rahatsız olduğum şeydir. Çocuk ağlamasına hiç dayanamam, babam da öyleymiş. Ağladığımız zaman çıkarmış evden" şeklindeki ifadeleriyle sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Çocuklara yönelik bu sert görünen yaklaşımı nedeniyle ebeveynlerin ve kamuoyunun tepkisini çeken ünlü isim, o dönem uzun süre magazin kulislerinin konuşulan isimleri arasında yer almıştı.

"Benim Misofonya Hastalığım Var Seslere Karşı Aşırı Duyarlıyım"

Hakkında yapılan eleştirilere yanıt vermek ve duruma açıklık getirmek üzere kameralar karşısına geçen Biricik Suden, konunun tamamen istemsiz bir fizyolojik tepkiye dayandığını ifade etti. Seslere karşı aşırı duyarlılık olarak bilinen misofonya hastalığıyla mücadelesini anlatan Suden yaşadığı durumu şu çarpıcı sözlerle özetledi: "Benim misofonya hastalığım var. Seslere karşı aşırı duyarlılık olarak tanımlanıyor. Çocuk ciyaklayınca, elimde olmadan çok rahatsız oluyorum. Çocuktur tabii ki ağlayıp, bağıracak. Benim çocukla sorunum yok. Ebeveynlerin davranışlarını doğru bulmuyorum."

Çocukların doğası gereği ağlayıp bağırabileceğini, asıl sorunlu noktanın çocukların kendisi değil çevredeki duruma kayıtsız kalan veya yanlış müdahale eden ebeveynlerin tutumu olduğunu vurgulayan Suden yaptığı bu samimi itirafla tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.