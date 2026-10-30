Kızılcık Şerbeti'nde Yaprak Dökümü: İki Bölüm Sonra Veda Ediyor

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni ve her sezon adından magazin gündeminde en çok söz ettiren yapımı Kızılcık Şerbeti, yeni sezonda da çalkantılı olaylarla anılmaya devam ediyor. Gold Film imzalı ve Faruk Turgut yapımcılığındaki fenomen dizi yaşanan senaryo değişiklikleri ve peş peşe gelen ayrılıklarla sarsılsa da reytinglerdeki iddiasını korumak için kolları sıvadı. Senarist ekibinde yaşanan değişimlerin ardından rota yeniden belirlenirken izleyicinin gözü kulağı bu akşam ekrana gelecek yeni bölüme çevrildi. Sevilen karakter Nursema'nın kadroya muhteşem dönüşü hayranlarına derin bir "nefes" aldırırken hemen ardından gelen şoke edici bir ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düştü.

Ceren Karakoç Ekranlara Geri Dönüyor

Dizinin en sevilen ve karakter derinliğiyle en çok konuşulan figürlerinden biri olan Nursema'ya hayat veren başarılı oyuncu Ceren Karakoç, izleyicilerin yoğun talebi ve senaryodaki yeni gelişmeler doğrultusunda yeniden diziye dahil oluyor. Geçtiğimiz dönemde yaşanan ayrılıklar nedeniyle kan kaybeden ve izleyici kitlesinde soru işaretleri yaratan yapım, Karakoç'un geri dönüşüyle birlikte eski güçlü günlerine dönmeyi hedefliyor. Bu akşam yayınlanacak bölümde ekrana gelecek bu sürpriz dönüş, sosyal medyada şimdiden en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.

Murat Aygen İki Bölüm Sonra Diziden Ayrılıyor!

Nursema'nın neşeli dönüşü sevenleri sevindirirken diziye yeni sezonda katılan Lider karakteri için ise yolun sonu göründü. Hikayesindeki gelişmelerin ardından projeye veda etmeye hazırlanan Murat Aygen radikal kararını magazin dünyasının tanınan ismi Samet Aday'a verdiği özel röportajda açıkça dile getirdi.

Diziden ayrılacağını doğrudan doğrulayan ünlü oyuncu "Ben bunu seninle paylaşayım mı? Paylaşayım. Ben ayrılıyorum Kızılcık Şerbeti'nden" sözleriyle durumu özetledi. Kararının ardındaki sebepleri net bir dille ifade eden Aygen karakterin gelişimine ve gidişatına yönelik eleştirisini gizlemeyerek "Ben bu adamı kabul etmedim açıkçası. Kabul edebileceğim bir noktada olmayan bir işin içinde bulunmamayı da tercih ediyorum" diyerek projeye veda edeceğinin altını çizdi. Sadece iki bölüm sonra Kızılcık Şerbeti kadrosundan tamamen ayrılacak olan Aygen'in bu cesur çıkışı, sektörü ve dizi izleyicilerini ikiye böldü.