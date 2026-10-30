Ömür Usta'nın Yeni Tanıtımında Yürek Burkan Sözler

Ay Yapım imzalı, Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri'yi başrollerinde buluşturan Ömür Usta'nın 6. bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Ömür'e çıkan büyük ikramiyenin henüz sahibini bulmaması yeni gelişmeleri beraberinde getirirken Tunç'un boşanma kararıyla Nevra ve Ömür arasındaki gerilim yeniden yükseliyor.

Büyük İkramiye Kimin Elinde?

Senaryosunu Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı, yönetmenliğini Hilal Saral'ın üstlendiği dizinin yeni tanıtımında büyük ikramiyenin sahibinin hala ortaya çıkmadığı duyuruluyor. İkramiyenin annesinin yıllardır oynadığı rakamlara çıktığını öğrenen Mete bileti herkesten gizli bulmaya çalışırken Vildan da aynı amaçla harekete geçiyor.

Nevra ve Ömür Arasında İpler Geriliyor

Diğer yandan Tunç'un kendisini Ömür için boşadığını düşünen Nevra'nın Ömür'e tepkisi dikkat çekiyor. Yaşanan gerilimin ardından Ömür'ün Nevra'ya "Kimsenin ağzına sakız olmayayım diye ben nefesimi tuttum, nefesimi! Çocuklarıma laf gelmesin diye ben kendi kadınlığımı kendi ellerimle boğdum" sözleri ise yeni bölümde yaşanacak yüzleşmelere dair merakı artırıyor.

Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri'nin yanı sıra kadrosunda Enes Koçak, İbrahim Selim, Gülçin Kültür Şahin, Pınar Çağlar Gençtürk, Sude Zülal Güler ve Zerrin Sümer gibi güçlü isimleri bir araya getiren Ömür Usta her Pazar saat 20.00'de NOW'da!