Zeynep Bastık’tan Sahne Daveti, Çakal'dan Serumlu Fotoğraf: "Nazara Geldik!"

Son dönemin en üretken ve popüler isimleri arasında yer alan başarılı şarkıcı Zeynep Bastık ile rap müziğin sevilen yüzlerinden Cakal ortak projeleriyle magazin gündeminin zirvesine yerleşti. Birlikte seslendirdikleri ve müzik listelerinde büyük yankı uyandıran "Yara İzi" şarkısıyla adından söz ettiren ikili bu kez sosyal medya üzerinden yaptıkları eğlenceli ve bir o kadar da merak uyandıran diyaloglarıyla konuşuluyor. Zeynep Bastık'ın sahne teklifine Cakal'dan gelen yanıt hayranlarını hem heyecanlandırdı hem de korkuttu.

Zeynep Bastık'tan Sahnelemede Düet Teklifi

Başarılı kariyerinin yanı sıra enerjik konser performanslarıyla da adından sıkça söz ettiren Zeynep Bastık, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla müzikseverleri heyecanlandıran bir adım attı. Cakal ile birlikte çıkardıkları “Yara İzi” şarkısını yarın vereceği konserde birlikte seslendirmeyi teklif eden güzel şarkıcı, bu sürpriz daveti Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. İkilinin kulakların pasını silen şarkısını canlı izlemek isteyen hayranlar kısa süre içinde sosyal medyada büyük bir heyecan dalgası yarattı.

Cakal'dan Nazara Geldik Açıklaması



Zeynep Bastık'ın yaptığı bu samimi ve heyecan verici sahne teklifine Cakal'dan gelen yanıt ise magazin gündemine bomba gibi düştü. YouTube'daki vlog serisine gelen olumlu yorumların ardından talihsiz bir sağlık sorunu yaşayan ünlü rapçi, sosyal medya hesabından hastane odasında çekilen ve kolunda serum takılı olduğu bir fotoğrafını paylaştı. Paylaşımına düştüğü "Vloga gelen iyi yorumlardan sonra nazara geldik" notuyla hayranlarını endişelendiren Cakal sağlık durumuna dair sevenlerini bilgilendirdi.

Konser İçin Gözler Sağlık Durumunda

Zeynep Bastık'ın sahne teklifine esprili ve bir o kadar da net bir dille yanıt veren Cakal teklifi kabul ettiğini ancak fiziksel durumunun el vermesi gerektiğinin altını çizdi. Sağlık durumu nedeniyle konser sahnesine çıkıp çıkamayacağı belirsizliğini koruyan ünlü isim Zeynep Bastık'a "Ayağa kalkarsak ordayım" şeklinde cevap verdi. Hayranları şimdi genç rapçinin bir an önce sağlığına kavuşmasını ve yarınki sahnede Zeynep Bastık'la birlikte “Yara İzi” şarkısını söylemesini dört gözle bekliyor.