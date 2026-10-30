Kızıl Goncalar'ın Ardından Kesin Karar: Özcan Deniz'den Televizyon Açıklaması

Türk sinema ve televizyon dünyasının en üretken isimlerinden biri olan hem oyunculuğu hem de yönetmenliğiyle milyonların hayranlığını kazanan Özcan Deniz sinema dünyasına iddialı bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Prime Video'da izleyiciyle buluşacak olan yeni filmi Son Yemek'i sinema dünyasının kalbi Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ilk kez seyirci karşısına çıkaran ünlü sanatçı gösterim sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başarılı kariyeri hakkında samimi açıklamalarda bulunan Deniz televizyon projeleriyle ilgili aldığı kesin ve net kararı ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

Altın Portakal'da Son Yemek Heyecanı

Uzun süredir hem müzik hem de televizyon projelerindeki başarılarıyla adından söz ettiren Özcan Deniz sinema perdesine taşıdığı yeni filmi Son Yemek ile Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde büyük bir rüzgar estirdi. Prime Video platformunda dijital izleyiciyle buluşacak olan yapımın festivaldeki ilk gösteriminde sinemaseverlerden tam not alan sanatçı filmin yönetmenlik ve oyunculuk vizyonuyla yine göz doldurdu. Festival coşkusunu basın mensuplarıyla paylaşan Deniz gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kızıl Goncalar Sonrası Kesin Karar

ÖZCAN DENİZ: ARTIK HAYATIMDA TELEVİZYON OLMAYACAK ♦️Prime Video'da yayınlanacak "Son Yemek" filmini ilk kez Antalya Altın Portakal'da seyirciyle buluşturan Özcan Deniz dizilerle ilgili bir soru üzerine aldığı kararı açıkladı. ♦️Son olarak "Kızıl Goncalar" dizisinde başrol oynayan Deniz "Artık hayatımda televizyon olmayacak" dedi. https://t.co/FzhQFsk1oG — birsenaltuntas (@birsenaltuntas1) October 30, 2026

Son olarak televizyon ekranlarında fırtınalar estiren reyting rekortmeni Kızıl Goncalar dizisinde canlandırdığı başrol karakteriyle hafızalara kazınan Özcan Deniz dizilerin geleceği ve kendi kariyer planlaması hakkındaki soru üzerine magazin gündemine bomba gibi düşen bir açıklama yaptı. Sektördeki çalışma şartlarına ve projelerin yapısına dikkat çeken ünlü isim "Artık hayatımda televizyon olmayacak" diyerek uzun soluklu televizyon dizisi dönemini kapattığının altını çizdi.

Başarılı sanatçının bu net ve keskin kararı, televizyon ekranlarında onu izlemeye alışkın olan milyonlarca hayranını şaşırtırken, bundan sonraki süreçte ağırlıklı olarak dijital platformlar ve sinema projelerine odaklanacağının sinyali olarak yorumlandı.