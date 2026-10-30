Güneş'ten Organize İşler: Karun Hazinesi için İngilizce Şarkı: "We Ignite the Night"

Güneş kariyerindeki ilk İngilizce şarkısı "We Ignite the Night" ile Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinde!

Güneş'ten Organize İşler: Karun Hazinesi için İngilizce Şarkı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-10-2026 16:22

Güneş kariyerinde yepyeni bir sayfa açıyor. Yılmaz Erdoğan'ın efsaneleşmiş evreni Organize İşler serisinin dijital ekrana uyarlanan ve büyük bir merakla beklenen Organize İşler: Karun Hazinesi dizisi için hazırlanan özel bir projeyle dinleyici karşısına çıkan genç yıldız yepyeni şarkısı "We Ignite the Night" ile müzikseverlerin beğenisini kazandı.

16 Ekim'de Arden Media Company ve Sony Music Türkiye iş birliğiyle tüm dijital platformlarda yayımlanan bu iddialı parça sanatçının kariyerindeki ilk İngilizce çalışma olma özelliğini taşırken dizinin de en çok konuşulan orijinal müzikleri arasına adını yazdırdı.

Karanlık Pop Estetiği Kulüp Enerjisiyle Buluşuyor

Dizinin temposunun ve heyecanın en doruğa çıktığı sahnelerden birine eşlik eden We Ignite the Night müzikal altyapısıyla da dikkat çekiyor. Sözleri ve bestesi Ender Gündüzlü imzası taşıyan şarkı; UK garage ritimlerini electro house'un dinamik enerjisi ve UK bassline house'un güçlü, vurucu baslarıyla kusursuz bir şekilde harmanlıyor.

Güçlü nakaratı, kulaklarda yer eden enerjik synth ve brass dokuları ile şarkının akışına zenginlik katan distorted hip-hop flow'u, Güneş'in vokal performansıyla birleşince ortaya adeta kulüplerin tozunu attıracak bir prodüksiyon çıkıyor. Parçanın aranje, prodüksiyon ve mix koltuğunda GOKO! otururken, kusursuz mastering aşaması ise Utku Ünsal'ın titiz çalışmasıyla tamamlandı.

Hem uluslararası standartlardaki altyapısı hem de Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinin tansiyonunu yükselten atmosferiyle şimdiden haftanın en çok dinlenen işleri arasına giren şarkı, Güneş'in müzikal vizyonunu bir üst seviyeye taşıdığını kanıtlıyor.

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