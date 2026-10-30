Melis Sezen'den Seni Tanıyorum Setinden Eğlenceli Kareler: Sosyal Medya Sallandı!

Melis Sezen Netflix'te yayınlanan Seni Tanıyorum dizisinin kamera arkası fotoğraflarını paylaştı! Başarılı oyuncunun neşeli set kareleri beğeni topladı.

Melis Sezen'den Seni Tanıyorum Setinden Eğlenceli Kareler: Sosyal Medya Sallandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-10-2026 16:51

Ekranların enerjik, duru güzelliği ve her projesindeki yüksek performansıyla adından sıkça söz ettiren Melis Sezen dijital dünyanın en popüler yapımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Son dönemde Netflix ekranlarında izleyiciyle buluşan ve geniş bir hayran kitlesi tarafından ilgiyle takip edilen Seni Tanıyorum dizisinin başrolünde yer alan başarılı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarla hayranlarını yine heyecanlandırdı. Set arasından ve çekim esnasından objektiflere yansıyan doğal kareleri takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncunun neşeli halleri kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Set Arkasından Eğlenceli Anlar

Yayınlandığı günden bu yana platformun en çok konuşulan yapımları arasına girmeyi başaran Seni Tanıyorum sürükleyici hikayesi ve iddialı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizinin ardındaki yoğun tempoyu ve ekibin set arkasındaki eğlenceli dinamiklerini gözler önüne seren Melis Sezen paylaştığı fotoğraflarla izleyicilere setin neşesini taşıdı. Kameraların arkasında yaşanan samimi anları ve karakterine hazırlanırken verdiği doğal pozları sosyal medya hesabında sergileyen ünlü oyuncunun bu paylaşımları kısa sürede magazin kulislerinde ve sosyal medya platformlarında en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.

Doğallığı ve Pozitif Enerjisiyle Tam Not Aldı

Her zaman cıvıl cıvıl kişiliği ve kendine has tarzıyla hayranlarının beğenisini kazanan Melis Sezen set arkası karelerinde de pozitif enerjisinden ödün vermedi. Takipçilerinden binlerce beğeni ve övgü dolu yorumlar alan bu özel kareler dizinin hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Hem oyunculuğu hem de sosyal medyadaki samimi paylaşımlarıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Seni Tanıyorum dizisiyle kariyerindeki çıkışını dijital platformlarda da sürdürmeye devam ediyor.

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