Manifest'in Tek Konser Ücreti Dudak Uçuklattı!

Manifest'in tek konser için 12 milyon TL talep ettiği iddiası gündem oldu. Konuşulan fiyat sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

Manifest'in Tek Konser Ücreti Dudak Uçuklattı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-07-2026 20:51

Son dönemin en çok konuşulan müzik gruplarından Manifest bu kez şarkılarıyla değil sahne ücretiyle gündemde. Kulislerde konuşulan iddialara göre grup konser tarifesini güncelledi ve artık tek bir sahne performansı için 12 milyon TL talep ediyor. Bu rakam kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken müzik sektöründe de en çok konuşulan konular arasına girdi.

İddia Sosyal Medyayı Hareketlendirdi

Manifest'in sahne ücretini artırdığı yönündeki iddialar sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Özellikle tek konser için konuşulan 12 milyon TL'lik rakam birçok kullanıcıyı şaşırttı.

Kimi kullanıcılar grubun son dönemde yakaladığı popülerliği ve yoğun talebi hatırlatarak bu rakamın normal olduğunu savunurken kimileri ise ücretin oldukça yüksek olduğunu dile getirdi. Böylece konu kısa sürede sosyal medya platformlarında en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi.

Başarıları Dikkat Çekiyor

Manifest'in adından söz ettirmesinin tek nedeni sahne ücretleri değil. Grup son dönemde hem konser performansları hem de artan hayran kitlesiyle müzik dünyasında önemli bir çıkış yakaladı.

Özellikle genç dinleyiciler arasında büyük ilgi gören grup her yeni projesiyle dikkat çekmeyi başarıyor. Yoğun konser takvimi ve artan talep de grubun sektör içindeki konumunu güçlendiren etkenler arasında gösteriliyor.

Gözler Londra Konserinde

Manifest'in uluslararası hedefleri de dikkat çekiyor. Grupdünyaca ünlü isimlerle çalışan menajer John Giddings ile anlaşarak yurt dışı planlarını hızlandırdı.

İddialara göre Manifest global arenadaki ilk büyük konserini 16 Ekim'de Londra'daki Wembley Arena'da verecek. Bu gelişme grubun yalnızca Türkiye'de değil uluslararası müzik dünyasında da daha fazla yer almak istediğinin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Konser ücretleriyle ilgili iddialar henüz resmi olarak doğrulanmasa da, konuşulan rakam bile Manifest'i magazin ve müzik gündeminin zirvesine taşımaya yetti. Önümüzdeki dönemde grubun hem yeni projeleri hem yurt dışındaki performansları merakla takip edilecek.

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