Teoman’ın hayranına verdiği “büyüyünce” cevabı gündem oldu

Konser esnasında şarkısını bitirdiği sırada bir hayranı kendisine çakmak uzattı. Teoman, hayranının bu jestini geri çevirmeyerek çakmağı kabul etti. Ancak olay, hayranının kendisine sarılmak istediğini belirtmesi üzerine yaşanan diyalogla sosyal medya gündeminin zirvesine taşındı.

Teoman, hayranının sarılma isteğine “Büyüyünce” şeklinde cevap verdi. Bu söz, sosyal medyada geniş çapta tartışmalara yol açtı. Kimileri Teoman'ın bu sözünü mizahi bir dille yanıt olarak değerlendirirken, bazı kullanıcılar bu cevabın uygunsuz olduğu yönünde eleştirilerde bulundu. Diğer bir kesim ise, bu yoruma katılmayarak Teoman'ın sözlerini esprili ve samimi bir tavır olarak savundu.