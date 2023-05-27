Teoman'ın çapkınlık turu! Esmer güzelle sarmaş dolaş görüntülendi

55 yaşındaki şarkıcı Teoman, önceki gece Etiler'de çapkınlık turundaydı. Bir mekanın önünde aracından inen müzisyen, kendisini bekleyen esmer güzele sarıldığı anda patlayan flaşlar karşısında şoke oldu.

SARMAŞ DOLAŞ EĞLENDİLER

Teoman kendisini görüntüleyen gazetecilere, ''Niye çekiyorsunuz?'' diye laf atarken, kız arkadaşı ise hiçbir şey olmamış gibi Teoman'a sarılarak kahkaha attı.

Gazetecilerin, yanındaki kız arkadaşını sorması üzerine sessiz kalıp mekana giren şarkıcı, geç saatlere kadar mekanda sarmaş dolaş esmer güzelle eğlendi.

ARKA KAPIDAN ÇIKTILAR

Milliyet'te yer alan habere göre; Teoman mekana ise ''Ooo papatya'' diyerek girdi. Geccenin geç saatlerinde ise ikili, mekanı arka kapıdan terk etti.