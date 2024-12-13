Teoman'dan olay itiraf: 'En çok evde sevişmeyi seviyorum'

Teoman'ın katıldığı bir programda gelen soru üzerine verdiği cevap gündem oldu. Teoman'ın “En çok evde sevişmeyi seviyorum. Pratik. Ne nerede biliyorsun." şeklindeki sözleri sosyal medyada çok konuldu.

Teoman'dan olay itiraf: 'En çok evde sevişmeyi seviyorum'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-12-2024 18:09

Türk rock müziğinin sevilen ismi Teoman, katıldığı bir programda gelen soruya verdiği cevapla sosyal medyada gündem oldu. Ünlü sanatçı, hayatındaki tercihlerle ilgili samimi açıklamalarda bulunarak, “En çok evde sevişmeyi seviyorum. Pratik. Ne nerede biliyorsun,” sözleriyle dikkat çekti.

Teoman’ın esprili ve doğal yaklaşımı, sosyal medyada hızla yayılırken, pek çok kullanıcı ünlü sanatçının bu rahat tavrını takdir etti. Bazı takipçiler, “Teoman yine çok doğal ve olduğu gibi,” yorumunda bulunurken, bazıları da bu açıklamayı mizahi bir dille ele aldı.

Ünlü rockçı, genellikle röportajlarında açık sözlü tavırlarıyla biliniyor ve özel hayatıyla ilgili yaptığı yorumlarla sıkça konuşuluyor.

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