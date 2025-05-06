Teoman'dan Net Evlilik Cevabı: “Hayatta Yapmam, Belalı Oluyor!”

Teoman, ikinci kez evlenip evlenmeyeceği sorusuna “Hayatta yapmam, belalı oluyor” diyerek net bir yanıt verdi. Dürüstlüğü olay yarattı!

Teoman'dan Net Evlilik Cevabı: “Hayatta Yapmam, Belalı Oluyor!”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-05-2025 11:37

Ünlü rock müziğin efsane ismi Teoman, katıldığı bir etkinlikte özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin yönelttiği “Yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna verdiği yanıt ise gündeme damga vurdu. Daha önce Ayşe Kaya ile yaptığı evlilikten bir kızı bulunan Teoman, evlilik konusuna bir daha asla sıcak bakmadığını belirtti.

Teoman’dan Dobra Dobra Açıklama

2012 yılında Ayşe Kaya ile dünyaevine giren ve bu evlilikten Zeyno adında bir kız çocuğu sahibi olan Teoman, 2015’te yollarını ayırmıştı. Aradan geçen yıllarda aşk hayatıyla gündeme gelmeyen sanatçı, ikinci kez nikah masasına oturma fikrine net bir tavırla yaklaştı. Etkinlikte kendisine yöneltilen evlilik sorusuna şu sözlerle yanıt verdi:
"Ben hayatta yapmam o işi. Belalı oluyor sonra öyle evlilikler. Çünkü başkalarında görüyorum. Bir de ben yaşımı başımı aldım. Yani bu saatten sonra evlenmem."

Başkalarının Deneyimleri de Etkilemiş

Teoman sadece kendi yaşadıklarına değil, çevresinde gördüklerine de dikkat çekti. Başkalarının evliliklerinde yaşadığı zorlukların, onun kararını pekiştirdiğini ifade etti. Sanatçı, artık hayatında huzur ve denge aradığını, evlilik gibi büyük sorumluluklara girmeyi düşünmediğini söyledi.
Sözleriyle çok sayıda hayranının duygularına da tercüman olan Teoman, yine dürüstlüğüyle gündem olmayı başardı.

Aile Hayatını Kızına Göre Şekillendiriyor

Teoman, özel hayatında en çok önem verdiği kişinin kızı Zeyno olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Vakit buldukça kızına zaman ayıran sanatçı, baba-kız ilişkisine büyük önem veriyor. Hayranları, Teoman’ın bu net açıklaması sonrası sosyal medyada ikiye bölündü. Kimileri sanatçıyı desteklerken, kimileri hâlâ aşka şans verilmesi gerektiğini savundu.

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