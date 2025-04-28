Teoman'dan Deren Talu Açıklaması: "Kendisini Tanımıyordum"

Ünlü şarkıcı Teoman, geçtiğimiz günlerde bir kafede buluştuğu Deren Talu hakkında ilk kez konuştu. Defne Samyeli'nin 28 yaşındaki kızı ve TikTok fenomeni olan Deren Talu, Teoman ile buluşma anlarını sosyal medya hesabından paylaşmış ve büyük ilgi toplamıştı.

"Hayatımız Kafelerde Geçiyor"

Deren Talu, Teoman ile bir kafede oturdukları anları "Hayatımız kafelerde geçiyor, boş boş oturuyoruz" notuyla Instagram'da paylaşarak gündeme gelmişti. Sade ve samimi atmosferde kaydedilen video kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Teoman'dan Net Yanıt

Konuyla ilgili açıklama yapan Teoman, buluşmanın perde arkasını anlattı. Ünlü sanatçı, “Ben kendisini tanımıyordum. Benimle fotoğraf çektirmek istediğini söyledi, kırmadım. Ben kimseyi kırmam. Fotoğraf çektirdik, ardından kendisini tanıttı” sözleriyle olayın detaylarını paylaştı.

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Teoman ve Deren Talu’nun doğal halleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ancak Teoman'ın açıklamaları, buluşmanın önceden planlı bir etkinlik olmadığını ve tamamen spontane geliştiğini ortaya koydu.