Teoman: “Yıldız gibi duruyoruz ama çok para kazanmıyoruz”

Son dönemde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Teoman, bu kez ekonomik durumuna dair sözleriyle dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, sahnede güçlü bir imaj çizdiklerini ancak gelirlerin sanıldığı kadar yüksek olmadığını ifade etti. Böylece sanat dünyasının perde arkasına dair çarpıcı bir detay paylaştı.

Konser temposunu artırma kararı aldı

Nişantaşı’nda görüntülenen Teoman, yeni dönem planlarından da söz etti. Şarkıcı, yoğun bir çalışma sürecine gireceğini açıkça dile getirdi. “Nisan ayında beş konser var, ardından durmam” diyerek sahne temposunu artıracağını söyledi. Ayrıca bir süredir dinlendiğini belirten sanatçı, artık daha üretken bir döneme geçeceğini vurguladı.

Bununla birlikte Teoman, “Tekrar çalışkan olmaya karar verdim. Sıkıldım, tatil yaptım” sözleriyle ara verdiği dönemi de özetledi. Böylece hem dinlenme sürecini hem de yeni motivasyonunu net bir şekilde ortaya koydu.

“Tatil benim için konser vermemek” dedi

Gazetecilerin tatil planlarına yönelik sorularını yanıtlayan Teoman, alışılmışın dışında bir açıklama yaptı. Şarkıcı, klasik tatil anlayışından uzak durduğunu belirtti. “Tatil dediğim konser vermediğim anlamında” diyerek farklı bir bakış açısı sundu.

Ayrıca bu süreçte şehir dışına çıkmadığını da ekledi. “İstanbul’daydım. Tatile gitmiyorum, İstanbul’u seviyorum” sözleriyle yaşadığı şehre olan bağlılığını dile getirdi. Böylece hem yaşam tarzını hem de tercihlerini net biçimde ifade etti.

Bayramı ailesiyle geçirdi

Öte yandan Teoman, bayram dönemini de sakin geçirdiğini söyledi. Ailesiyle vakit ayırdığını belirten sanatçı, “Bayram güzel geçti. Bayramlaşmak için akrabalarıma gittim” dedi. Bu açıklama, ünlü ismin yoğun temposuna rağmen aile ilişkilerine önem verdiğini gösterdi.

“Para biriktirmeye başladım” sözleri dikkat çekti

Sanatçının en çok konuşulan açıklaması ise ekonomik durumuna yönelik oldu. Teoman, “Para biriktirmeye başladım. Yıldız gibi duruyoruz ama çok para kazanmıyoruz” diyerek sektördeki algıya farklı bir boyut kazandırdı. Bu sözler, müzik dünyasında görünüm ile gerçek kazanç arasındaki farkı gözler önüne serdi.