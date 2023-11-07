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Teoman, seks yapmayı en çok sevdiği yeri açıkladı

Ünlü rock şarkıcısı Teoman, Tuluğ Özlü'nün sunduğu "Umarım Annem Dinlemez" adlı podcast programına katılarak özel hayatıyla ilgili şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.

Teoman, seks yapmayı en çok sevdiği yeri açıkladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-11-2023 18:32

Ünlü rock şarkıcısı Teoman, Tuluğ Özlü'nün sunuculuğunu yaptığı 'Umarım Annem Dinlemez' adlı podcast programına konuk olarak, özel hayatı hakkında ilginç itiraflarda bulundu.

Teoman, "En çok nerede cinsel ilişki yaşamayı tercih ettiği" sorusuna, "Genellikle evde tercih ediyorum. Pratik oluyor, çünkü her şeyin nerede olduğunu biliyorsun. Geçmişte dışarıda deneyimlerim oldu, ama artık evde olmayı tercih ederim" şeklinde yanıtladı.

Cinsel yaşamında daha kontrollü ve düzenli olmaya çalıştığını belirten Teoman, randevulara gitmeyi sıkıcı bulduğunu ifade ederek, "Randevu konsepti benim için pek işe yaramıyor. Ne hakkında konuşacağımı bilemiyorum. Birkaç kez denedim, ama çok eğlenceli gelmedi. Randevu benim tarzım değil. Randevularla ilgili çok deneyimim yok, doğrusu" dedi.

Ünlü şarkıcı, "Bir ilişkim olduğunda, sadık olmalıyım" düşüncesinin hiç aklına gelmediğini açıklarken, "Unutamadığın bir deneyimin oldu mu?" sorusuna ise şu şekilde yanıtladı:

"Sık sık unutulmaz anılar yaşardım, birçok güzel hatıram var. Her zaman keyifli geceler geçiriyordum. Sonuçta, ben bir rock yıldızıyım."

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