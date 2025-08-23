Teoman: “Kızımı Sormayın, Annesi Kızıyor”

Ünlü rockçı Teoman, önceki gün Cihangir’de objektiflere takıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan 57 yaşındaki sanatçı, kızıyla ilgili sorulara dikkat çeken bir açıklama yaptı.

“Kızımı Şöhretten Uzak Tutuyoruz”

2013 yılında baba olan Teoman, kızı Zeyno hakkında sorular yöneltildiğinde, “Kızımı sormayın, annesi kızıyor. Sonra kavga ediyoruz. Kızımızı şöhretten uzak tutuyoruz. Kızımı bu işlere karıştırmayalım. Bu bir baba olarak sizden ricamdır” ifadelerini kullandı.

Kızıyla İlgili Konuşmak İstemiyor

Özel hayatını magazin gündeminden uzak tutmayı tercih eden Teoman, özellikle kızıyla ilgili konulara mesafeli yaklaşıyor. Ünlü sanatçı, kızını gözlerden uzak büyütmeye özen gösteriyor. Bu tavrı, hem hayranlarından hem de kamuoyundan saygı görüyor.

Ayşe Kaya ile 2015’te Boşanmıştı

Teoman, kızı Zeyno’nun annesi Ayşe Kaya ile 2015 yılında yollarını ayırmıştı. Boşanmanın ardından baba-kız ilişkisini koruyan ünlü rockçı, zaman zaman kızıyla vakit geçirdiğini ancak bu anların basına yansımamasını istediğini dile getiriyor.

Cihangir’de Görüntülendi

Önceki akşam evine dönerken Cihangir’de görüntülenen Teoman, mütevazı tavırlarıyla dikkat çekti. Kızıyla ilgili açıklamaları gündeme damga vururken, sanatçının özel hayatına dair hassasiyeti bir kez daha ortaya çıktı.