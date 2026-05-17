Safiye Soyman'dan Şok İtiraf: "Eli İle Cebi Arasında 3 Kilometre Var!"

Safiye Soyman evinin kapılarını "Pazar Gezmesi" programına açarak magazin gündemini sarsacak açıklamalara imza attı.

Safiye Soyman'dan Şok İtiraf:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-05-2026 16:16

Safiye Soyman "Pazar Gezmesi" programına konuk oldu. Özel hayatına ve ev yaşantısına dair merak edilenleri samimi bir dille aktaran ünlü sanatçı program boyunca adeta içini döktü. Gündem yaratacak açıklamalarıyla hem yakın dostu Seda Sayan ile olan ilişkisinden bahsetti hem hayat arkadaşı Faik Öztürk’e esprili göndermelerde bulundu.

"Seda Benden Sır Saklasa Gözünden Anlarım"

Magazin dünyasının örnek dostları Safiye Soyman ve Seda Sayan arkadaşlığı bu röportajda da ön plandaydı. Dostluklarının boyutunu çok net cümlelerle ifade eden Soyman "Biz Seda Sayan ile kardeşten öteyiz." sözleriyle bağlarının gücünü vurguladı.

Aralarında hiçbir gizli saklı durumun olamayacağını ve yakın dostunu ne kadar iyi tanıdığını şu sözlerle anlattı: "Seda benden sır saklasa gözünden anlarım." Yıllardır her iyi günde ve kötü günde birbirlerinin yanında olan ikilinin sarsılmaz dostluğu izleyicilerden bir kez daha büyük takdir topladı.

"Deprem Olsa İlk Peruklarımı Kurtarırım"

Kendine has tarzı ve neşeli karakteriyle Safiye Soyman programda izleyenleri kahkahaya boğan esprili bir itirafta da bulundu. Saçlarına ve dış görünüşüne her zaman büyük özen gösterdiğini söyledi ve "Deprem olsa ilk kurtaracağım şey peruklarım." diyerek ekran başındakileri gülümsetti.

Estetik operasyonlar konusundaki dürüstlüğüyle de dikkat çekti. Bu durumu saklayan meslektaşlarına gönderme yaptı. Birçok insanın estetik yaptırdığını gizlediğini ancak kendisinin son derece şeffaf olduğunu, yakın zamanda yarım yüz germe operasyonu yaptırdığını da açıkça ilan etti.

"Faik’in Eli ile Cebi Arasında 3 Kilometre Var!"

Uzun yıllardır hayatı paylaştığı Faik Öztürk ile eğlenceli ilişkisine de değinen usta isim partnerinin tutumlu yapısına dair esprili bir sitemde bulundu. Faik Öztürk'ün kolay kolay para harcamadığını ima etti. "Faik’in eli ile cebi arasında 3 kilometre var!" sözleriyle izleyenleri adeta kırdı geçirdi.

Eğlenceli açıklamaların yanı sıra hayatın acı gerçeklerine de değindi ve geçmişte yaşadığı büyük kayıpların burukluğunu izleyicilerle paylaştı. Anne ve babasını kaybetmenin üzüntüsünü hala kalbinde taşıdığını, evlat acısının ise bu dünyadaki en büyük en tarif edilemez acı olduğunu vurguladı. Bu duygusal anlar ekran başındaki hayranlarına duygu dolu dakikalar yaşattı.

Benzer Haberler
Hande Yener Yine Çok Konuşuldu! Yeni Saçları Olay Yarattı Hande Yener Yine Çok Konuşuldu! Yeni Saçları Olay Yarattı
Ebru Yaşar Risk Almaktan Korkmadığını Bir Kez Daha Kanıtladı Ebru Yaşar Risk Almaktan Korkmadığını Bir Kez Daha Kanıtladı
Uraz Kaygılaroğlu’ndan Melis İşiten Ve Devrim Özkan Bombası Uraz Kaygılaroğlu’ndan Melis İşiten Ve Devrim Özkan Bombası
Hayal Köseoğlu Yaz Sezonunda Adliye Koridorlarında! Hayal Köseoğlu Yaz Sezonunda Adliye Koridorlarında!
Kadir İnanır’dan Son Dakika Haberi! Doktorları Oyuncunun Son Durumunu Paylaştı Kadir İnanır’dan Son Dakika Haberi! Doktorları Oyuncunun Son Durumunu Paylaştı
Eurovision Şampiyonu Dara Türk Gelini Çıktı! Eurovision Şampiyonu Dara Türk Gelini Çıktı!
ÇOK OKUNANLAR
Onur Buldu Yakın Arkadaşı Tarafından Dolandırıldı! İşte Olayın Detayları...
  • 11-05-2026 11:21

Onur Buldu Yakın Arkadaşı Tarafından Dolandırıldı! İşte Olayın Detayları...

Umut Oğuz ve Eşi Bir Kez Daha Mahkemelik Oldu!
  • 14-05-2026 10:44

Umut Oğuz ve Eşi Bir Kez Daha Mahkemelik Oldu!

Derin Beşikçioğlu ve Kaan Sevi’den Beklenen Aşk İtirafı Geldi
  • 15-05-2026 12:10

Derin Beşikçioğlu ve Kaan Sevi’den Beklenen Aşk İtirafı Geldi

Güllü'nün Oğlundan Olay Paylaşım
  • 14-05-2026 11:47

Güllü'nün Oğlundan Olay Paylaşım

Evlilik Teklifindeki O Gizli Detay Ortaya Çıktı
  • 14-05-2026 18:50

Evlilik Teklifindeki O Gizli Detay Ortaya Çıktı