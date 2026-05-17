Safiye Soyman'dan Şok İtiraf: "Eli İle Cebi Arasında 3 Kilometre Var!"

Safiye Soyman "Pazar Gezmesi" programına konuk oldu. Özel hayatına ve ev yaşantısına dair merak edilenleri samimi bir dille aktaran ünlü sanatçı program boyunca adeta içini döktü. Gündem yaratacak açıklamalarıyla hem yakın dostu Seda Sayan ile olan ilişkisinden bahsetti hem hayat arkadaşı Faik Öztürk’e esprili göndermelerde bulundu.

"Seda Benden Sır Saklasa Gözünden Anlarım"

Magazin dünyasının örnek dostları Safiye Soyman ve Seda Sayan arkadaşlığı bu röportajda da ön plandaydı. Dostluklarının boyutunu çok net cümlelerle ifade eden Soyman "Biz Seda Sayan ile kardeşten öteyiz." sözleriyle bağlarının gücünü vurguladı.

Aralarında hiçbir gizli saklı durumun olamayacağını ve yakın dostunu ne kadar iyi tanıdığını şu sözlerle anlattı: "Seda benden sır saklasa gözünden anlarım." Yıllardır her iyi günde ve kötü günde birbirlerinin yanında olan ikilinin sarsılmaz dostluğu izleyicilerden bir kez daha büyük takdir topladı.

"Deprem Olsa İlk Peruklarımı Kurtarırım"

Kendine has tarzı ve neşeli karakteriyle Safiye Soyman programda izleyenleri kahkahaya boğan esprili bir itirafta da bulundu. Saçlarına ve dış görünüşüne her zaman büyük özen gösterdiğini söyledi ve "Deprem olsa ilk kurtaracağım şey peruklarım." diyerek ekran başındakileri gülümsetti.

Estetik operasyonlar konusundaki dürüstlüğüyle de dikkat çekti. Bu durumu saklayan meslektaşlarına gönderme yaptı. Birçok insanın estetik yaptırdığını gizlediğini ancak kendisinin son derece şeffaf olduğunu, yakın zamanda yarım yüz germe operasyonu yaptırdığını da açıkça ilan etti.

"Faik’in Eli ile Cebi Arasında 3 Kilometre Var!"

Uzun yıllardır hayatı paylaştığı Faik Öztürk ile eğlenceli ilişkisine de değinen usta isim partnerinin tutumlu yapısına dair esprili bir sitemde bulundu. Faik Öztürk'ün kolay kolay para harcamadığını ima etti. "Faik’in eli ile cebi arasında 3 kilometre var!" sözleriyle izleyenleri adeta kırdı geçirdi.

Eğlenceli açıklamaların yanı sıra hayatın acı gerçeklerine de değindi ve geçmişte yaşadığı büyük kayıpların burukluğunu izleyicilerle paylaştı. Anne ve babasını kaybetmenin üzüntüsünü hala kalbinde taşıdığını, evlat acısının ise bu dünyadaki en büyük en tarif edilemez acı olduğunu vurguladı. Bu duygusal anlar ekran başındaki hayranlarına duygu dolu dakikalar yaşattı.