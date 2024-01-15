Teoman: Ben fırlamayım

Önceki gün Bebek'te görüntülenen ünlü şarkıcı, 2023 yılında yeni projelerini paylaştı. Geçtiğimiz yıl yanlışlıkla çalışkan olduğunu ifade eden rockçı, bir romanı tamamladığını ve mayıs ayında yayınlanacağını, aynı zamanda bu eserin bir oyun haline getirileceğini belirtti. Şarkıcı, şubatta Cem Adrian'a yazdığı bir şarkının çıkacağını ve hayranlarına mayıs ayında bir single sürprizi yapacağını da duyurdu.

Öte yandan, arkadaş ortamlarında sarf ettiği "After parti var mı?" sözünün sadece eğlence amaçlı bir espri olduğunu vurgulayan şarkıcı, "Ben fırlamayım. Esprisini yapıyorum aslında. Eskisi gibi hızlı yaşamıyorum" şeklinde konuştu.