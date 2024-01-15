Teoman: Ben fırlamayım

Teoman, önceki gün Bebek'teki Lucca adlı mekândan çıkarken kameralara yakalandı. Arkadaşlarıyla birlikte olduğu anlarda söylediği "After parti var mı?" sözünün sadece eğlence amaçlı olduğunu vurgulayan ünlü şarkıcı, yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

Teoman: Ben fırlamayım
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-01-2024 09:32

Önceki gün Bebek'te görüntülenen ünlü şarkıcı, 2023 yılında yeni projelerini paylaştı. Geçtiğimiz yıl yanlışlıkla çalışkan olduğunu ifade eden rockçı, bir romanı tamamladığını ve mayıs ayında yayınlanacağını, aynı zamanda bu eserin bir oyun haline getirileceğini belirtti. Şarkıcı, şubatta Cem Adrian'a yazdığı bir şarkının çıkacağını ve hayranlarına mayıs ayında bir single sürprizi yapacağını da duyurdu.

Öte yandan, arkadaş ortamlarında sarf ettiği "After parti var mı?" sözünün sadece eğlence amaçlı bir espri olduğunu vurgulayan şarkıcı, "Ben fırlamayım. Esprisini yapıyorum aslında. Eskisi gibi hızlı yaşamıyorum" şeklinde konuştu.

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