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Temmuz Ağustos Eylül 4A 4B 4C'liye Yarayacak! Maaşa Ek 2.000-6.000 TL Ödemeler Başladı

Emekliyi yakından ilgilendiren gelişmeler mevcut. Emeklinin hemen IBAN'ını kontrol etmesi gerekiyor. Hesaplara ek 2.000 TL- 6.000 TL ödemeler başladı.

Temmuz Ağustos Eylül 4A 4B 4C'liye Yarayacak! Maaşa Ek 2.000-6.000 TL Ödemeler Başladı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 21-08-2023 11:42

Temmuz ayında emekliye yapılan %25 zam sonrasında yeni ödemeler ile alakalı açıklamalar devam ediyor. Emeklilere yönelik düzenlenen kampanyalar ile birlikte devletin sunduğu destek ve fark ödemeleri Ağustos ayında da sürecek. Yüksek enflasyon rakamları karşısında cepleri boşalan emeklinin maddi sıkıntısına destek olmak amacıyla devlet tarafından yeni ödeme detayları oluşturulmaya başlandı. Bu kapsamda emekliye Ağustos Eylül ve Ekim ayı için 6000 TL'lik fark ödemesi yapılacak. Bu fark ödemesinin ilk ayağı olan Ağustos ödemesi hesaplara geçmiş bulunmakta. Alınan karar neticesinde emekliye ek ödeme kararı olarak maaşa 2000 TL ekleneceği son dakika açıklandı.

Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını yaptığı yeni zam oranları sonrasında emekli maaşı ödemeleri 17-24 Temmuz parasında zamlı olarak hesaplara aktarıldı. Ancak Emekli Sandığı kapsamında maaş alan emekli dul ve yetim ve malul kişilere artı zam farkları ödemesi de planlandı. Bu kapsamda 2,5 milyona yakın bireye bu ₺2.000'lik fark banka ve PTT hesaplarına aktarıldı. Emekli Sandığı emeklisine, dul ve yetim aylığı alanlar ile birlikte malul bireyleri ilgilendiren Temmuz dönemi zam farkları hesaplara aktarıldığı son dakika SGK tarafından bildirildi. Bu ödemeler ise 1 Temmuz itibariyle oluşan fark ödemesi olduğu belirtildi.

Maaşa göre fark ödemeleri aktarıldı

Memur emeklilerini olduğu kadar dul ve yetimleri de yakından ilgilendiren ödeme detaylarında maaşını her ay alan emekliye Temmuz farkı 1 aylık olarak ödendi. Öte yandan 3 aylık maaş alan emeklilere ise döneme göre belirlenecek şekilde fark ödemeleri yapılmaya başlandı. Mayıs haziran temmuz dönemine denk gelen bireye bir aylık, haziran temmuz ağustos dönemine denk gelen emekliye 2 aylık ve temmuz ağustos eylül dönemine denk gelen bireye ise 3 aylık tutarında aylık fark yatırılması işlemleri devam ediyor.

Emekliye Ne Kadar Fark Ödemesi Yattı

Temmuz ayında yapılan düzenleme sonrasında en düşük emekli sandığı emeklisine 1945 liralık zam yapıldı. Bu kapsamda bir aylık zam farkı alan emekli 1945 lira artı ödeme alırken 3 aylık zam farkı alan emekli ise en az 5926 liralık ödemelerine kavuştu. SGK tarafından yapılan son dakika Açıklama ile birlikte fark almaya hak sahibi olan bütün emeklilerin farkları hesaplarına aktarıldığı belirtildi

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