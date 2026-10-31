Televizyonda Reklam Krizi Büyüyor! Başkalarının Hayatı Dizisi Ertelendi

Televizyon sektöründe yaşanan reklam gelirleri kaynaklı sıkıntılar dizilerin yayın takvimlerini etkilemeyi sürdürüyor. Son olarak Star TV'nin yeni yapımlarından Başkalarının Hayatı dizisinin bu akşam yayınlanması beklenen yeni bölümü ertelendi. Dizinin yeni bölümü yerine tekrar bölümünün ekrana geleceği açıklanırken yapımın 7 Kasım'da izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Daha önce Halef, Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk ve Kızılcık Şerbeti dizilerinin yeni bölümlerinin de ertelenmesi sektördeki ekonomik baskının farklı yapımlara yansıdığını gösteriyor.

Sektörde Reklam Gelirleri Krizi Büyüyor

Televizyon sektörünün karşı karşıya olduğu sorunların başında reklam yatırımlarının dağılımındaki değişim geliyor. Reklamcılar Derneği'nin 2024 yılı medya ve reklam yatırımları raporuna göre dijital mecralar toplam medya yatırımlarının yüzde 74,2'sini alırken televizyonun payı yüzde 18,3 seviyesinde kaldı. Bu tablo, reklamverenlerin dijital kanallara yönelen bütçelerinin geleneksel televizyon yayıncılığı üzerindeki rekabet baskısını artırdığını ortaya koyuyor.

TİAK verilerine göreyse 2025 yılında kişi başına günlük ortalama televizyon izleme süresi 3 saat 38 dakika olarak açıklandı. Dolayısıyla sektördeki sorun izleyici kaybıyla değil reklam gelirlerinin dağılımıyla ve yayıncılık ekonomisinin değişmesiyle ilgili.

Artan Yapım Maliyetleri Sektörü Zorluyor

Reklam gelirleri üzerindeki baskıya bir de yükselen prodüksiyon maliyetleri ekleniyor. Birkaç senedir ekrana gelen dizilerin sayısı düşüyor. Geçtiğimiz yıl bölüm başına ortalama yapım bütçesiyse 14 milyon TL'ye ulaştı.

120-150 dakikayı bulan uzun bölüm süreleri yapım bütçelerinin ve set operasyonlarının üzerindeki yükü artırıyor. Dijital platformların daha kısa sezonlu yapımlarla rekabeti güçlendirmesi de geleneksel televizyon modelini yeniden düşünmeye zorluyor. Başkalarının Hayatı için alınan erteleme kararı sektördeki bu çok yönlü ekonomik baskının son örneklerinden biri oldu.