Televizyonda Reklam Krizi Büyüyor! Başkalarının Hayatı Dizisi Ertelendi

Televizyon sektöründe artan maliyetler ve reklam gelirlerindeki düşüş kriz yaratmaya devam ediyor. Peş peşe gelen dizi erteleme kararlarına Star TV’nin iddialı yapımı Başkalarının Hayatı da eklendi.

Televizyonda Reklam Krizi Büyüyor! Başkalarının Hayatı Dizisi Ertelendi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-10-2026 20:03

Televizyon sektöründe yaşanan reklam gelirleri kaynaklı sıkıntılar dizilerin yayın takvimlerini etkilemeyi sürdürüyor. Son olarak Star TV'nin yeni yapımlarından Başkalarının Hayatı dizisinin bu akşam yayınlanması beklenen yeni bölümü ertelendi. Dizinin yeni bölümü yerine tekrar bölümünün ekrana geleceği açıklanırken yapımın 7 Kasım'da izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Daha önce Halef, Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk ve Kızılcık Şerbeti dizilerinin yeni bölümlerinin de ertelenmesi sektördeki ekonomik baskının farklı yapımlara yansıdığını gösteriyor.

Sektörde Reklam Gelirleri Krizi Büyüyor

Televizyon sektörünün karşı karşıya olduğu sorunların başında reklam yatırımlarının dağılımındaki değişim geliyor. Reklamcılar Derneği'nin 2024 yılı medya ve reklam yatırımları raporuna göre dijital mecralar toplam medya yatırımlarının yüzde 74,2'sini alırken televizyonun payı yüzde 18,3 seviyesinde kaldı. Bu tablo, reklamverenlerin dijital kanallara yönelen bütçelerinin geleneksel televizyon yayıncılığı üzerindeki rekabet baskısını artırdığını ortaya koyuyor.

TİAK verilerine göreyse 2025 yılında kişi başına günlük ortalama televizyon izleme süresi 3 saat 38 dakika olarak açıklandı. Dolayısıyla sektördeki sorun izleyici kaybıyla değil reklam gelirlerinin dağılımıyla ve yayıncılık ekonomisinin değişmesiyle ilgili.

Artan Yapım Maliyetleri Sektörü Zorluyor

Reklam gelirleri üzerindeki baskıya bir de yükselen prodüksiyon maliyetleri ekleniyor. Birkaç senedir ekrana gelen dizilerin sayısı düşüyor. Geçtiğimiz yıl bölüm başına ortalama yapım bütçesiyse 14 milyon TL'ye ulaştı.

120-150 dakikayı bulan uzun bölüm süreleri yapım bütçelerinin ve set operasyonlarının üzerindeki yükü artırıyor. Dijital platformların daha kısa sezonlu yapımlarla rekabeti güçlendirmesi de geleneksel televizyon modelini yeniden düşünmeye zorluyor. Başkalarının Hayatı için alınan erteleme kararı sektördeki bu çok yönlü ekonomik baskının son örneklerinden biri oldu.

Benzer Haberler
Kubat’ın Son Hâlini Görenler Gözlerine İnanamadı! 5 Ayda 20 Kilo Verdi Kubat’ın Son Hâlini Görenler Gözlerine İnanamadı! 5 Ayda 20 Kilo Verdi
Burak Kut Sessizliğini Bozdu! Estetik İddialarına Yanıt Burak Kut Sessizliğini Bozdu! Estetik İddialarına Yanıt
Şarkıcı Nev'in Miras Tartışmalarına Ağabeyi Zeyyat Doğansoy’dan Sert Yanıt! Şarkıcı Nev'in Miras Tartışmalarına Ağabeyi Zeyyat Doğansoy’dan Sert Yanıt!
Evrim Alasya ve Emre Kınay'dan Sahnede Gülme Krizi: O Anlar Sosyal Medyayı Salladı! Evrim Alasya ve Emre Kınay'dan Sahnede Gülme Krizi: O Anlar Sosyal Medyayı Salladı!
Atakan ve Selen Özyurt Bebeklerine Kavuştu! İşte Kızlarına Verdikleri İsim Atakan ve Selen Özyurt Bebeklerine Kavuştu! İşte Kızlarına Verdikleri İsim
Sakatlığı Atlatan Barış Murat Yağcı'dan Survivor Sinyali: O Paylaşım Kafaları Karıştırdı Sakatlığı Atlatan Barış Murat Yağcı'dan Survivor Sinyali: O Paylaşım Kafaları Karıştırdı
ÇOK OKUNANLAR
Deniz Baysal'ın Çocuk Konusundaki Fikirleri Radikal Şekilde Değişti
  • 28-10-2026 17:15

Deniz Baysal'ın Çocuk Konusundaki Fikirleri Radikal Şekilde Değişti

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a Romantik Doğum Günü Kutlaması!
  • 28-10-2026 15:58

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a Romantik Doğum Günü Kutlaması!

Ünlü İsimler Antalya'da Bir Araya Geldi!
  • 31-10-2026 09:27

Ünlü İsimler Antalya'da Bir Araya Geldi!

Zamanın Durduğu An: İsmail YK’nın Açılış Konserindeki Görüntüleri Gündem Oldu
  • 27-10-2026 15:06

Zamanın Durduğu An: İsmail YK’nın Açılış Konserindeki Görüntüleri Gündem Oldu

Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş'ın Aşkı Belgelendi: İlk Romantik Kare Geldi!
  • 30-10-2026 12:00

Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş'ın Aşkı Belgelendi: İlk Romantik Kare Geldi!