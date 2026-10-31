Burak Kut Sessizliğini Bozdu! Estetik İddialarına Yanıt

90’lı yıllara damga vuran hit şarkılarıyla ve kendine has tarzıyla hafızalara kazınan ünlü pop müzik sanatçısı Burak Kut uzun süredir dillendirilen estetik yaptırdığı iddialarına son noktayı koydu. Genç ve dinamik görünümüyle dikkat çeken başarılı şarkıcının formunu koruması magazin kulislerinde çeşitli spekülasyonlara neden oluyordu. Eşi Cansen Yeni'nin estetik doktoru olması da soru işaretlerini artırıyordu. Konuyla ilgili sessizliğini bozan ünlü isim konuyu açıklığa kavuşturdu.

"Eşimin Bana Yaptığı Estetik Bir İşlem Yok"

Jülide Ateş’in YouTube programına konuk olan Burak Kut sorulara samimiyetle yanıt verdi. Eşinin doktor kimliği nedeniyle dışarıdan yapılan yakıştırmalara açıklık getiren sanatçı, hakkında atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Kut, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Eşimin bana yaptığı estetik bir işlem yok" diyerek tüm iddiaları net bir dille yalanladı.

Yıllardır koruduğu formunu tamamen doğal yöntemlere ve düzenli bir yaşama borçlu olduğunu her fırsatta dile getiren sanatçı hakkında çıkan bu tarz asılsız iddiaların kendisini hiçbir zaman şaşırtmadığını ifade etti. Programda şöhret algısı ve egosuna dair de dikkat çekici değerlendirmelerde bulunan ünlü şarkıcı, "Egom terbiyelidir ama gerektiğinde ego tokatlamayı da bilirim" sözleriyle dikkat çekti.

Yeni Albüm Geliyor

Kut uzun süre magazin röportajları vermemesinin yanlış bir algıya neden olduğunu da anlattı. “Magazin röportajları vermeyip gündemi meşgul etmeyince müziğe ara verdim sanıldı” sözleriyle bu düşüncenin doğru olmadığını söyledi. Ünlü şarkıcı yıllardır üzerinde çalıştığı şarkıları artık bir albümde toplamak istediğini belirterek “Çok fazla şarkı birikti, bir albüm yapacağım” ifadelerini kullandı. Müzikle sınırlı kalmayarak oyunculuğa da yeşil ışık yakan başarılı isim bu alanı "gönlünde yatan ikinci aslan" olarak tanımladı.