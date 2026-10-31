Kubat’ın Son Hâlini Görenler Gözlerine İnanamadı! 5 Ayda 20 Kilo Verdi

Ünlü türkücü Kubat verdiği 20 kilonun ardından son hâliyle gündeme geldi. Beyaz'la Joker'e konuk olan sanatçıyı gören Beyazıt Öztürk şaşkınlığını gizleyemedi.

Kubat’ın Son Hâlini Görenler Gözlerine İnanamadı! 5 Ayda 20 Kilo Verdi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-10-2026 19:09

Türk halk müziğinin güçlü sesi Kubat Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker programına konuk oldu. Yaklaşık 20 kilo vererek görünümünde belirgin bir değişim yaşayan sanatçı fitliğiyle dikkat çekti. Yakın dostuyla yeniden aynı sahneyi paylaşan Kubat hem şarkılarıyla hem sohbetiyle programa renk kattı. Ancak gecenin en çok konuşulan ayrıntısı sanatçının geçirdiği değişim oldu. Kubat'ı karşısında gören Beyazıt Öztürk de şaşkınlığını gizleyemedi.

Kubat Yeniden Beyaz'a Konuk Oldu

Kubat'la Beyazıt Öztürk'ün buluşması yıllar öncesine uzanan dostluklarını da yeniden hatırlattı. Sanatçı Beyaz Show'un yayınlandığı dönemde programa sık sık konuk oluyor, müziğiyle ve sohbetiyle ekranın sevilen isimleri arasında yer alıyordu. Programa sık katılması nedeniyle Beyaz Shoew'un "daimi konuğu" olduğu esprisi yapılıyordu.

Geçtiğimiz haftalarda Beyazıt Öztürk Kubat'ın YouTube'da yayınlanan Studio14 programına konuk olmuştu. Kubat Joker'e katılarak iadeiziyarette bulundu. İki sanatçı bu kez programda birlikte şarkı da söyledi. Atışmalarıyla stüdyodakileri kahkahaya boğan ikili ekran başındakilere nostaljik anlar yaşattı.

Gardırobunu Yeniledi

Kubat verdiği kilolarla ilgili ilk açıklamalarından birini geçtiğimiz mayıs ayında yapmış ve yaklaşık 20 kilo verdiğini duyurmuştu. Bu değişim günlük yaşamına da yansıdı. Sanatçı, eski kıyafetlerinin büyük bölümünün üzerine olmadığını ve gardırobunu yenilemek zorunda kaldığını anlatmıştı. Son programdaysa bu değişimin beş aylık bir sürece yayıldığını anlattı. Beyazıt Öztürk'ün şaşkınlığı karşısında kararını esprili bir ifadeyle açıklayan sanatçı “Ya emekli olacaktım ya da sıfırdan başlayacaktım” dedi.

Kilo verme sürecinde düzenli spor yaptığını, yürüyüşlerini aksatmadığını ve beslenmesine dikkat ettiğini belirten Kubat değişiminin arkasında disiplinli bir yaşam düzeni olduğunu ortaya koydu. Ünlü türkücünün son hâli hayranlarından tam not aldı. 

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