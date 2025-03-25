Telefonlarını açmayınca fark edildi! Demet Akalın’ın annesi kaza geçirdi

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından annesinin kaza geçirdiğini duyurdu.

Annesinin düşerek yaralandığını açıkladı

Demet Akalın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda annesinin düşüp yaralandığını belirtti. Parmağını inciten ve gözü şişen annesinin fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı, "Sabahtan beri telefonunu açmıyor, bak düşmüş" ifadelerini kullandı.

Hemen yanına koştu

Annesinin durumunu öğrenir öğrenmez soluğu onun yanında alan 52 yaşındaki şarkıcı, hayranlarının geçmiş olsun mesajlarına teşekkür etti. Daha sonra yaptığı paylaşımda, "Anacığıma geldim, mesajlarınız için teşekkürler" diyerek takipçilerine bilgi verdi.