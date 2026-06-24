Tekne Kamarasında Ayna Şov! Özgü Kaya Renkli Bikinisiyle Nefes Kestі!

Ekranların duru güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla en çok beğenilen genç yıldızlarından Özgü Kaya yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak için çıktığı mavi turdan paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Tekne tatilinin keyfini süren güzel oyuncu sosyal medya hesabından yayımladığı yeni videosuyla adeta nefes kesti. Renkli bikinisiyle tekne kamarasında ayna karşısına geçen Kaya fit vücudu ve neşeli tavırlarıyla kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Tekne Kamarasında Tarz Şov

Rol aldığı projelerdeki başarısının yanı sıra sosyal medyadaki doğal ve samimi tarzıyla da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Özgü Kaya yaz trendlerini yakından takip ettiğini bir kez daha kanıtladı. Ege'nin eşsiz koylarında deniz ve güneşin tadını çıkaran güzel oyuncu bu kez tekne kamarasından paylaştığı bir videoyla hayranlarına seslendi.

Özgü Kaya tekne tatilinden yeni bir video paylaştı. Güzel oyuncunun renkli bikinisiyle ayna karşısına geçtiği videoya adeta beğeni yağdı.

Sosyal Medyada Beğeni Rekoru





Özgü Kaya, tekne tatilinden yeni bir video paylaştı. pic.twitter.com/x3d13eJw4C — Populicc (@populicc) June 23, 2026

Hasır şapkası, göz alıcı takıları ve bu yaza damga vuran canlı renklerdeki bikinisiyle ayna karşısında ritme ayak uyduran Özgü Kaya'nın bu enerjik videosu magazin sayfalarında ve dijital platformlarda hızla yayıldı. Doğal güzelliği ve kusursuz fiziğiyle göz kamaştıran oyuncunun paylaşımı dakikalar içinde binlerce etkileşim aldı.

Güzel oyuncunun bu cıvıl cıvıl yaz videosunun altına hayranları ve oyuncu dostları; "Yaz enerjisi en çok sana yakışıyor", "Kusursuz güzellik, harika bir bikini seçimi", "Mavi tur kraliçesi" şeklinde yüzlerce övgü dolu yorum bıraktı.