Onu Daha Önce Hiç Böyle Görmediniz: Rober Hatemo'dan Radikal İmaj Değişikliği!

Pop müziğin sevilen ismi Rober Hatemo yeni şarkısı Vara Vara için radikal bir imaj değişikliğine gitti. Saçlarını uzatıp mora boyatan sanatçı gündem oldu.

Onu Daha Önce Hiç Böyle Görmediniz: Rober Hatemo'dan Radikal İmaj Değişikliği!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-07-2026 11:57

Türk pop müziğinin 1990'lı yılların sonundan bu yana en çok dinlenen ve sevilen isimlerinden biri olan Rober Hatemo güçlü sesi, kendine has tarzı ve hafızalara kazınan unutulmaz şarkılarıyla uzun yıllardır geniş bir dinleyici kitlesine hitap etmeye devam ediyor. Müzik kariyeri boyunca imza attığı başarılı projelerle adından söz ettiren usta sanatçı bu kez müzikseverlerin karşısına son derece şaşırtıcı ve radikal bir imaj değişikliğiyle çıktı. Başarılı popçunun yenilediği stili kısa sürede magazin dünyasının gündemine oturdu.

1997'den Günümüze Uzanan Unutulmaz Müzik Yolculuğu

Müzik dünyasına adım attığı ilk andan itibaren büyük bir ivme yakalayan Rober Hatemo 1997 yılında yayımladığı Esmer albümüyle sektöre hızlı bir giriş yaptı ve dönemin en dikkat çeken erkek pop sanatçılarından biri haline geldi. Ardı ardına çıkardığı albümlerle başarısını perçinleyen sanatçı; Senden Çok Var, Beyaz ve Sen, Tanrım, Çiçeğim, Canına Okuyacağım ve Giden Candan Gidiyor gibi hit şarkılarıyla milyonlarca dinleyicinin kalbinde taht kurdu. Dijital platformlarda yüz milyonlarca dinlenme sayısına ulaşan şarkılarıyla pop müzikteki yerini koruyan yetenekli sanatçı zaman zaman medyadan uzak kalsa da konser maratonuna ve müzik üretimine hiç ara vermedi.

Yeni Şarkısı Vara Vara İçin Saçlarını Mora Boyattı

Kariyerine yepyeni bir halka ekleyen Rober Hatemo 24 Temmuz'da dinleyicilerle buluşturduğu iddialı yeni yaz şarkısı Vara Vara için imajını baştan aşağı yeniledi. Şarkısının çıkışıyla birlikte radikal bir stil değişikliğine gitme kararı alan ünlü popçu saçlarını uzatarak marjinal bir kararla mora boyattı. Yıldız ismin mor saçlı ve uzun imajı sosyal medyada adeta fırtınalar estirdi. Takipçilerinden ve müzikseverlerden binlerce yorum alan bu yeni görünüm dijital mecralarda günün en çok konuşulan magazin konuları arasında yerini aldı.

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