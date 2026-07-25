Acun Ilıcalı'nın Acı Günü: Teyzesi Hülya Hanım Hayatını Kaybetti!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı teyzesi Hülya Hanım''ın vefatıyla sarsıldı. Ilıcalı sosyal medyadan duygusal bir başsağlığı mesajı paylaştı.

Acun Ilıcalı'nın Acı Günü: Teyzesi Hülya Hanım Hayatını Kaybetti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-07-2026 12:43

Medya dünyasının en başarılı isimlerinden ünlü televizyoncu ve iş insanı Acun Ilıcalı gelen acı haberle büyük bir üzüntü yaşadı. Hayatında çok özel ve yeri doldurulamaz bir konuma sahip olan teyzesi Hülya Hanım'ın vefat ettiğini öğrenen Ilıcalı sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı duygusal ve anlamlı taziye mesajıyla bu acı kaybı takipçileriyle paylaştı.

Ilıcalı'nın Hayatındaki Anne Yarısı: Hülya Hanım

Televizyon kariyerindeki başarılarının yanı sıra aile bağlarına verdiği yüksek hassasiyetle de bilinen Acun Ilıcalı genç yaşta anne ve babasını trajik bir trafik kazasında kaybetmişti. Ailesindeki yakın isimlerle son derece güçlü bağlar kuran ünlü yapımcının en yakınlarından biri de anne yarısı olarak gördüğü teyzesi Hülya Hanım'dı. Geçmiş yıllarda rekorlar kıran yarışma programı O Ses Türkiye stüdyosuna da konuk olan Hülya Hanım ekran başındaki izleyicilerin ve salondakilerin içten sevgisini kazanmıştı.

"Hayatımda Gördüğüm En Pozitif İnsanı Kaybettik"

Teyzesinin vefatının ardından sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri nostaljik bir fotoğrafı paylaşan Acun Ilıcalı yaşadığı derin acıyı ve üzüntüyü şu duygusal ifadelerle dile getirdi:

"Canım teyzem... Hayatımda gördüğüm en pozitif insanı kaybettik. En güler yüzlü, en iyi niyetli, en pozitif Hülya teyzeciğim mekanın cennet olsun. Yerin hiçbir zaman dolmayacak. Sen örnek bir anne örnek bir teyze oldun. Hep kalbimde yaşayacaksın. Allah rahmet eylesin."

Ünlü televizyoncunun paylaşımının altına kısa sürede binlerce taziye ve başsağlığı mesajı yağdı.

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