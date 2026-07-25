Ayhan Sicimoğlu Marmaris'teki Taksi Tarifesini İfşa Etti: Turiste Başka, Yerliye Başka!

Müzisyen ve televizyon programcısı Ayhan Sicimoğlu Muğla'nın popüler tatil beldesi Marmaris'te 2 kilometrelik taksi mesafesi için uygulanan çifte tarifeyi sosyal medya hesabı üzerinden ifşa etti. İtalyan misafirlerine 10 Euro, Türk yolculara ise 300 TL fiyat çekildiğini belirten ünlü isim turizm sektöründeki denetimsizliğe ve turistlere yönelik ayrımcı fiyat politikalarına çok sert tepki gösterdi.

Aynı Mesafeye İki Farklı Fiyat

Marmaris Marina'dan Cruise Port'a gidecek olan İtalyan misafirlerinin Rodos'a geçişi öncesinde yaşanan olayı aktaran Ayhan Sicimoğlu konuklarının yanında Türk lirası bulunmama ihtimaline karşı taksi ücretini önceden sordurduğunu ifade etti. Yaklaşık 2.1 kilometrelik kısa mesafe için alınan yanıt karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirten ünlü müzisyen Türk vatandaşlarına 300 TL, yabancı turistlere ise 10 Euro olarak belirlenen çifte standartlı tarifeyi gözler önüne serdi. Durumu öğrenen İtalyan konuklarının önce şaşkınlık yaşadığını ardından bu komik duruma güldüklerini belirten Sicimoğlu sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Marmaris'te Marina'dan Cruise Port sadece 2.1 km. İtalyan misafirlerim yarın 7:45 de Rodos'a gidecekler. Türk Lirası yanlarında yoktur diye ücreti sordurdum. Yanlarına yeterli TL verecek idim. Cevap: Turistlere 10 euro Türklere 300 TL. İtalyanlar önce şaşırdılar sonra gülmeye başladılar."

"Ülkemize Neden Turist Gelmiyor Halen Merak Ediyor Musunuz?"

Yaşanan bu duruma tepkisini sürdüren ve konunun ucuzluk ya da pahalılık meselesi olmadığını vurgulayan Ayhan Sicimoğlu uygulanan döviz bazlı keyfi fiyat politikalarının ülke turizmine büyük zarar verdiğini dile getirdi. Yerli ve yabancı yolcular arasında yapılan bu açık ayrımcılığın kabul edilemez olduğunu savunan ünlü programcı paylaşımını şu çarpıcı sözlerle tamamladı:

"Ülkemize neden turist gelmiyor? Hala merak ediyor musunuz? Bakın pahalı, ucuz, indi bindi, İtalya'da daha beteri var vs demiyorum. Turistlere 10 Euro Türklere 300 komik. Keşke cruise port herkese 500 deseydi?"