Hadise'den Konserinde Minik Hayranına 200 Bin TL'lik Jest

Şarkıcı Hadise konserinde sahneye aldığı minik hayranına 200 bin TL değerinde beşi bir yerde altın hediye edeceğini açıkladı. O anlar gündem oldu.

Hadise'den Konserinde Minik Hayranına 200 Bin TL'lik Jest
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-07-2026 12:07

Hem iddialı sahne tarzı hem de kendine özgü cesur danslarıyla adından sıkça söz ettiren Türk pop müziğinin güçlü sesi Hadise son konserinde yaşanan renkli ve duygusal anlarla bir kez daha sosyal medyanın ve magazin dünyasının gündemine oturdu. Sahne şovlarıyla seyircilerine unutulmaz geceler yaşatan başarılı şarkıcı bu kez müzik performansının yanı sıra konser alanındaki minik bir hayranına yaptığı büyük jestle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Minik Hayranını Sahneye Davet Etti

Şarkılarını seslendirdiği esnada ön sıralarda kendisini büyük bir heyecan, coşku ve sevgiyle izleyen küçük bir hayranını fark eden ünlü sanatçı bu duruma kayıtsız kalmadı. Konserini kısa süreliğine durdurarak minik hayranını sahneye davet eden Hadise sevimli konuğunu kucağına alarak bir süre samimi bir şekilde sohbet etti. İkilinin sahnedeki içten, neşeli ve tatlı anları salondaki binlerce izleyici tarafından uzun süre alkışlandı ve cep telefonlarıyla anbean kaydedildi.

200 Bin TL Değerinde Beşi Bir Yerde Hediye Edecek

Küçük hayranına hayatı boyunca unutamayacağı özel bir anı bırakmak isteyen ünlü popçu sahneden yaptığı sürpriz açıklamayla tüm müzikseverleri şaşkına çevirdi. Minik hayranı için kesenin ağzını sonuna kadar açan güzel şarkıcı güncel piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan beşi bir yerde altın hediye edeceğini duyurdu. Hadise minik hayranının ailesine seslenerek duygu dolu şu ifadeleri kullandı:

"Adresinizi alalım beşi bir yerde yollayacağım."

Başarılı sanatçının bu cömert ve anlamlı davranışı kısa sürede sosyal medya platformlarında en çok paylaşılan ve takdir toplayan videolar arasında yerini aldı.

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