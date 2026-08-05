Tek Paylaşım Yetti! Yıllar Önceki Aşk İtirafı Yeniden Alevlendi

Kristin Cavallari bu kez ne bir televizyon programıyla ne de yeni bir projeyle konuşuluyor. Ünlü isim tatilden paylaştığı bikinili karelerle sosyal medyada yine ilgi odağı oldu. 39 yaşındaki Cavallari'nin fit görünümü ve enerjik paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni alırken takipçileri eski röportajlarını da yeniden hatırlamaya başladı. Özellikle yıllar önce yaptığı bir açıklama bugün yeniden sosyal medyada dolaşıma girdi.

Eski Bir İtiraf Tekrar Ortaya Çıktı

Aslında gündeme taşınan konu yeni değil. Cavallari'nin yıllar önce Travis Kelce'yi programında ağırladığı bölüm yeniden konuşulmaya başlandı. O sohbet sırasında oldukça samimi bir şekilde Kelce'ye geçmişte ona büyük bir hayranlık duyduğunu anlatmıştı. Hatta "Sana resmen aşıktım" diyerek herkesin dikkatini çeken bir itirafta bulunmuştu.

O dönem Travis Kelce henüz Taylor Swift ile ilişkisini açıklamamıştı. Bu yüzden eski görüntüler bugün yeniden paylaşılınca sosyal medyada ilginç yorumlar da peş peşe geldi. Pek çok kişi bu sohbeti yeniden izleyip o günkü konuşmaları değerlendirmeye başladı.

Travis Kelce İlişkilere Bakışını Anlatmıştı

Programdaki en dikkat çeken noktalardan biri de Kelce'nin ilişkilere yaklaşımıydı. Ünlü sporcu bir ilişkiye hemen başlamayı seven biri olmadığını söylemişti. Ona göre ilk heyecan elbette önemli ama uzun süreli ve sağlam bir ilişki kurabilmek için önce karşısındaki insanı gerçekten tanımak gerekiyor.

Kelce insanların birbirlerini zaman içinde keşfetmesinin daha değerli olduğunu, gerçek bağın da ancak böyle oluşabileceğini ifade etmişti. O gün yaptığı bu açıklamalar bugünkü özel hayatıyla birlikte yeniden konuşulmaya başladı.

Sosyal Medyada Yeniden Konuşuluyor

Cavallari'nin son tatil paylaşımları aslında sadece fotoğraflarıyla değil, geçmişte yaptığı bu samimi itirafın tekrar gündeme gelmesine de neden oldu. Eski podcast görüntülerinin yeniden paylaşılmasıyla birlikte hem Cavallari'nin sözleri hem Kelce'nin ilişkilere dair düşünceleri sosyal medyada uzun uzun tartışıldı. Kısacası tek bir tatil paylaşımı yıllar önce yapılan bir sohbeti yeniden gündemin en çok konuşulan konularından biri haline getirmiş oldu.