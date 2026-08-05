Serdar Ortaç'tan Olay Sözler! Evliliği Yerden Yere Vurdu

Serdar Ortaç geçtiğimiz akşam verdiği konserde sadece sevilen şarkılarını seslendirmedi sahnede yaptığı samimi sohbetle de geceye damga vurdu. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü sanatçı enerjisi ve performansıyla hayranlarından büyük alkış aldı. Şarkılar arasında dinleyicileriyle sohbet etmeyi de ihmal etmeyen Ortaç yine kendine has esprili üslubuyla özel hayatından dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Konseri izlemeye gelenler sanatçının zaman zaman yaptığı samimi itiraflara da tanıklık etti. Özellikle evlilik ve geçmiş ilişkileriyle ilgili söyledikleri kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Geçmiş İlişkilerini Esprili Bir Dille Anlattı

Sohbet sırasında konu eski ilişkilerine gelince Serdar Ortaç yine gülümseten ifadeler kullandı. Hayatına giren kadınlarla ilgili konuşan ünlü şarkıcı, bugüne kadar birlikte olduğu isimlerin tamamının sarışın olduğunu söyleyerek "Hayatıma giren bütün kadınlar sarışındı, bir tane esmer bulamadım." dedi.

Bu sözler salondaki izleyicileri güldürürken sosyal medyada da kısa sürede paylaşılmaya başlandı. Ortaç'ın kendine özgü mizah anlayışıyla yaptığı bu yorum konserin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Evlilik Yorumu Dikkat Çekti

Serdar Ortaç, geçmişte Chloe Loughnan ile yaptığı evliliğe de göndermede bulundu. Evlilik hakkında düşüncelerini esprili bir şekilde dile getiren sanatçı "Evlilik akıl hastası işi, deli olmak lazım." sözleriyle salondakileri hem şaşırttı hem güldürdü.

Bu çıkışıyla yine gündeme oturan Ortaç'ın sözleri sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Kimileri bu ifadeleri tamamen espri olarak değerlendirirken kimileri ise sanatçının geçmişte yaşadığı tecrübelerin bu düşüncelerinde etkili olduğunu savundu. Her zamanki gibi içinden geçeni çekinmeden söyleyen Serdar Ortaç sahnedeki samimi tavırları ve esprili açıklamalarıyla konser sonrası da konuşulmaya devam etti.