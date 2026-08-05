Gündemden Düşmüyor! Wanda Nara'nın Son Videosu Olay Oldu

İtalya tatilindeki görüntülerle konuşulan Wanda Nara bikinili yeni videosunu paylaştı. Sosyal medyada görünümüyle ilgili yorumlar yeniden alevlendi.

Gündemden Düşmüyor! Wanda Nara'nın Son Videosu Olay Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-08-2026 18:40

Wanda Nara bu kez özel hayatıyla değil, tatil sırasında paylaşılan görüntüleriyle magazin gündemine oturdu. İtalya'da sevgilisi Martin Migueles ve kızlarıyla tatiline devam eden Nara'nın plajda çekilen kareleri kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı. Görüntülerin ardından birçok kullanıcı ünlü ismin görünümü hakkında yorum yaptı. Bazıları Nara'nın kilo aldığını söylerken bazıları ise bu yorumların gereksiz olduğunu savundu.

Sosyal medyada kısa sürede büyüyen tartışma Wanda Nara'nın adını bir kez daha en çok konuşulan isimler arasına taşıdı. Destek verenlerle eleştirenler arasında adeta yorum savaşı yaşandı.

Yeni Videosu Dikkat Çekti

Plaj görüntülerinin gündem olmasının ardından Wanda Nara bu kez kendi sosyal medya hesabından bikinili yeni bir video paylaştı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken kullanıcılar videonun görünümü hakkında da farklı yorumlar yapmaya başladı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları videoda filtre veya düzenleme kullanılmış olabileceğini öne sürerken, bazıları ise bunun tamamen normal bir paylaşım olduğunu savundu. Bu iddialar doğrulanmış olmasa da videonun ardından sosyal medyadaki tartışmalar yeniden alevlendi.

Sosyal Medyada Farklı Yorumlar Yapıldı

Paylaşımın ardından kullanıcılar iki farklı görüş etrafında toplandı. Bir kesim Wanda Nara'nın görünümünün doğal olduğunu ve yapılan eleştirilerin haksız olduğunu dile getirirken, diğer kesim ise tatil sırasında çekilen paparazzi görüntüleriyle kendi hesabından paylaştığı videolar arasında fark olduğunu iddia etti.

Tartışmaların odağında yine sosyal medyada kullanılan filtreler ve fotoğraf düzenlemeleri vardı. Ünlü isim ise bu yorumlara doğrudan bir yanıt vermedi. Buna rağmen hem tatil kareleri hem de son paylaşımı kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı. Görünen o ki Wanda Nara, yaptığı her paylaşımla magazin dünyasında konuşulmaya ve sosyal medyada gündem oluşturmaya devam ediyor.

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