"Anne" Sesi Geldi! Ece Erken'in Cevabı Olay Oldu

Ece Erken son günlerde özel hayatıyla ilgili ortaya atılan iddialarla sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Bu kez ise dikkatleri üzerine çeken şey yaptığı yeni sosyal medya paylaşımı oldu. Tatil yaptığı plajda çektiği bir videoyu takipçileriyle paylaşan Erken gönderisine "Bizdeki sabır, onlardaki sabır..." notunu ekledi.

İlk bakışta sıradan görünen video kısa sürede sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlenmeye başladı. Ancak videoda yaşanan kısa bir an yapılan yorumların odağı haline geldi.

Oğluyla Yaşadığı An Dikkat Çekti

Ece Erken:



“Bizdeki sabır onlardaki sabır...” pic.twitter.com/EksfiSNYmC — 23 DERECE (@yirmiucderece) August 5, 2026

Videoda güneşlenirken çevreden "Anne" diye bir ses duyuluyor. Ece Erken ise bu seslenişe "Heee" diyerek karşılık veriyor. İşte sosyal medyada en çok konuşulan bölüm de tam olarak bu an oldu.

Bazı kullanıcılar bu anı oldukça doğal bulurken bazıları ise verilen tepkiyi eleştirdi. Kısa sürede yorumlar artarken, video farklı platformlarda da paylaşılmaya başladı. Kimi takipçiler bunun tamamen günlük hayatta yaşanabilecek sıradan bir diyalog olduğunu söylerken kimileri ise paylaşımı farklı açılardan değerlendirdi.

Özel Hayatıyla İlgili İddialar da Konuşuluyor

Ece Erken'in paylaşımının bu kadar dikkat çekmesinin bir nedeni de son günlerde hakkında ortaya atılan iddialar oldu. Ünlü sunucu geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ve bazı haberlerde yer alan ihanet iddialarını kesin bir dille reddetmişti.

Erken adı anılan kişinin resmi olarak evli olmadığını belirterek kendisi hakkında ortaya atılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söylemişti. Ayrıca, asılsız olduğunu savunduğu haberleri paylaşan kişiler hakkında hukuki süreç başlatacağını da açıklamıştı.

Tüm bu gelişmelerin ardından yaptığı son paylaşım da doğal olarak daha fazla ilgi gördü. Videodaki kısa bir diyalog bile sosyal medyada farklı yorumların yapılmasına neden oldu. Ece Erken ise şu ana kadar paylaşımıyla ilgili gelen eleştirilere ya da yorumlara yeni bir açıklama yapmadı.