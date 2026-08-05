8 Yıllık Sessizlik Bitti! Gamze Özçelik Sete Geri Döndü

Gamze Özçelik'i uzun zamandır herhangi bir dizi ya da televizyon projesinde görmeyenler için sürpriz bir gelişme yaşandı. Yaklaşık 8 yıldır oyunculuğa ara veren ünlü isim yeni bir projeyle yeniden setlere döndü. TRT'nin dijital platformu Tabii için hazırlanan Operasyon Alesta dizisinde rol alan Özçelik yıllar sonra tekrar kamera karşısına geçmenin heyecanını yaşadı.

Oyuncunun projeden ilk kareleri sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından hayranları da büyük bir heyecan yaşadı. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Özçelik'in dönüşü kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Yeni Rolü Şimdiden Merak Uyandırdı

Gamze Özçelik dizide Afrika'da görev yapan Zeynep isimli bir mühendisi canlandırıyor. Farklı bir karakterle izleyicinin karşısına çıkacak olan oyuncu setten ekip arkadaşlarıyla birlikte çekilen fotoğrafları da takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımlarına gelen yorumlarda birçok hayranı yıllar sonra onu yeniden bir dizide görecek olmanın mutluluğunu dile getirdi. Bazıları ise oyuncunun ekranlara dönüşünün çok yerinde bir karar olduğunu ifade etti.

Proje Hakkındaki Sözleri Dikkat Çekti

Gamze Özçelik yaptığı paylaşımda sadece yeni rolünü tanıtmakla kalmadı projeyle ilgili duygularını da samimi bir şekilde anlattı. Kendisini bu yapımda görmek isteyen ekibe yönetmene ve birlikte çalıştığı oyunculara teşekkür eden Özçelik uzun bir aranın ardından böylesine güzel bir projede yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu Operasyon Alesta setinde geçirdiği her anın kendisi için çok değerli olduğunu ve projede çalışmaktan büyük keyif aldığını da sözlerine ekledi.

Dizinin önümüzdeki aylarda izleyiciyle buluşması beklenirken Gamze Özçelik'in ekranlara dönüşü şimdiden büyük merak uyandırmış durumda. Uzun yıllar sonra yeniden oyunculuk yapacak olması hem eski hayranlarını hem diziyi bekleyen izleyicileri şimdiden heyecanlandırmaya yetti.